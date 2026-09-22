Las Leonas de oro: golearon 5-0 a Chile y se consagraron campeonas suramericanas

La Selección Argentina de hockey femenino se impuso en la final disputada este martes en Santa Fe. Uruguay obtuvo el bronce tras vencer a Paraguay.
Las Leonas ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al derrotar este martes 22 de septiembre a Chile por 5-0 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey.
Lara Casas abrió el marcador para la Selección Argentina. Luego anotaron Sol Guignet, Pilar Palacio y Catalina Andrade, mientras que Lourdes Pisthon convirtió los dos goles restantes para sellar la goleada.
¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS SURAMERICANAS! 🥇 La selección femenina de hockey se consagró en los Juegos Suramericanos tras superar a Chile por 5 a 0 en la final. ¡FELICITACIONES! 🇦🇷👏🏻 pic.twitter.com/xwlmbssPlr— TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026
Chile terminó el torneo con la medalla de plata. En el partido por el tercer puesto, Uruguay venció a Paraguay y obtuvo el bronce.
Con el triunfo en Santa Fe 2026, Las Leonas recuperaron el oro suramericano que habían ganado en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En la edición anterior, disputada en Asunción 2022, el título había quedado en manos de Chile, su rival en esta final.