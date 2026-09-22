 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las Leonas de oro: golearon 5-0 a Chile y se consagraron campeonas suramericanas

La Selección Argentina de hockey femenino se impuso en la final disputada este martes en Santa Fe. Uruguay obtuvo el bronce tras vencer a Paraguay.

22 de Septiembre de 2026
El cuarto oro suramericano.
El cuarto oro suramericano.

La Selección Argentina de hockey femenino se impuso en la final disputada este martes en Santa Fe. Uruguay obtuvo el bronce tras vencer a Paraguay.

Las Leonas ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al derrotar este martes 22 de septiembre a Chile por 5-0 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey.

 

Lara Casas abrió el marcador para la Selección Argentina. Luego anotaron Sol Guignet, Pilar Palacio y Catalina Andrade, mientras que Lourdes Pisthon convirtió los dos goles restantes para sellar la goleada.

Chile terminó el torneo con la medalla de plata. En el partido por el tercer puesto, Uruguay venció a Paraguay y obtuvo el bronce.

Con el triunfo en Santa Fe 2026, Las Leonas recuperaron el oro suramericano que habían ganado en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En la edición anterior, disputada en Asunción 2022, el título había quedado en manos de Chile, su rival en esta final.

Temas:

Las Leonas hockey femenino Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Selección Argentina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso