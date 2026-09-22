Murió Tulio Crespi, histórico constructor que revolucionó el automovilismo argentino

Murió Tulio Crespi a los 88 años, histórico piloto, diseñador y constructor de autos de competición. Creador del Tulia y el Petiso-Torino, fabricó más de 2.000 vehículos y hasta construyó las réplicas utilizadas en la serie “Senna” de Netflix.
Murió Tulio Crespi a los 88 años, uno de los constructores, diseñadores y pilotos más reconocidos de la historia del automovilismo argentino. A lo largo de más de seis décadas desarrolló chasis, monopostos, prototipos y vehículos que compitieron en distintas categorías nacionales y convirtieron su apellido en una referencia de la industria vinculada a las pistas.
Su trayectoria estuvo especialmente relacionada con Balcarce, donde instaló su fábrica sobre la Ruta 226 y desarrolló junto a su familia buena parte de su trabajo. De allí salieron durante décadas vehículos utilizados por pilotos de distintas generaciones y, para 2024, la familia contabilizaba más de 2.000 unidades construidas.
Crespi fue mucho más que un fabricante. También compitió como piloto y se caracterizó por modificar, experimentar y desarrollar soluciones propias. Entre sus creaciones más emblemáticas quedaron el Tulia 1 y el Petiso-Torino, además de los modelos de calle Tulia GT y Tulieta GT.
De su primer taller a ganar con un auto propio
Su vínculo con el automovilismo comenzó desde muy joven, influenciado por su hermano Humberto “Nenín” Crespi, quien lo acercó al mundo de las carreras. En 1961 instaló su primer taller en Palermo Viejo y comenzó una historia que se extendería durante más de 60 años.
Dos años después construyó el Tulia 1, un monoposto inspirado en un pequeño NSU. Crespi no se conformó con diseñarlo y fabricarlo: decidió ponerse detrás del volante. El 22 de marzo de 1963 debutó como piloto en el entonces Autódromo General San Martín y ganó con el vehículo construido en su propio taller.
A partir de aquel resultado profundizó su actividad como constructor y comenzó a desarrollar chasis y monopostos para distintas categorías. Su apellido adquirió una presencia especialmente importante en la Fórmula Renault, una de las principales escuelas de pilotos del país.
El Petiso-Torino, una de sus creaciones históricas
Otro capítulo fundamental de su trayectoria comenzó en 1967. El Torino de Turismo Carretera conducido por Nasif Estéfano había sufrido un fuerte accidente y llegó prácticamente destruido al taller de Crespi.
En vez de limitarse a reconstruir el vehículo, el diseñador decidió transformarlo. Acortó y bajó la carrocería, modificó la caída del techo y desarrolló una silueta muy diferente a la original. Así nació el denominado Petiso-Torino, uno de los trabajos que marcaron su carrera.
La experiencia también derivó en los autos de calle Tulia GT y Tulieta GT. Sus diseños llegaron posteriormente al escenario internacional: en 1976 presentó vehículos en el Salón del Automóvil de París, un paso que amplió la exposición de su trabajo fuera de Argentina.
La fábrica que instaló en Balcarce
Durante la década de 1980, y por recomendación de Juan Manuel Fangio, Crespi trasladó su actividad a Balcarce. Allí montó la fábrica sobre la Ruta Nacional 226 desde donde continuó produciendo chasis, monopostos y distintos autos destinados a la competición.
Balcarce se transformó también en el lugar elegido para desarrollar un emprendimiento familiar. Sus hijos se sumaron con el paso de los años al diseño, la fabricación y la administración, dando continuidad al proyecto iniciado décadas antes.
Los vehículos surgidos de Crespi Competición tuvieron participación en categorías como Turismo Carretera, TC2000 y diferentes divisiones de monopostos. La producción acumulada superó las 2.000 unidades, de acuerdo con los registros de la propia familia difundidos en 2024.
De Balcarce a la serie “Senna” de Netflix
Uno de los últimos proyectos de gran repercusión internacional estuvo relacionado con Ayrton Senna. Crespi y sus hijos participaron desde la fábrica balcarceña en la construcción de los vehículos utilizados para recrear las carreras del piloto brasileño en la serie “Senna”, producida para Netflix.
El trabajo incluyó 22 réplicas de autos de Senna y de algunos de sus principales rivales, correspondientes a diferentes etapas de su trayectoria, desde las categorías de formación como la Fórmula Ford hasta su llegada a la Fórmula 1.
Para las filmaciones se desarrollaron chasis a escala real y se definieron componentes mecánicos, sistemas de suspensión, frenos y motores. Los autos debían conservar la apariencia de los modelos históricos y, al mismo tiempo, ser funcionales para las exigencias de la producción audiovisual.
La carta de despedida de Tulio Crespi
Antes de morir, Crespi dejó escrita una carta en la que pidió ser recordado por su trayectoria y no por su enfermedad. En ese texto se definió como “un laburante del fierro” y agradeció a su familia, trabajadores, proveedores y a los pilotos que formaron parte de su recorrido.
“Viví 88 años haciendo exactamente lo que amé. ¿Cuánta gente puede decir eso?”, expresó el constructor. También señaló que la fábrica permanecería en manos de sus hijos, quienes continuarán con el emprendimiento familiar.
En otro de los pasajes dejó un mensaje dirigido especialmente a quienes trabajan en el automovilismo desde pequeños talleres: “Sigan haciendo ruido. Sigan armando autos en talleres chiquitos pensando que pueden ganarle a los grandes, porque yo pude y lo hice”. Fue una última definición de una vida atravesada por los autos, la construcción artesanal y las carreras.