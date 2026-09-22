Realizarán una jornada para inscribirse como donante de médula ósea en Paraná

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La inscripción como donante de médula ósea será promovida este miércoles 23 de septiembre mediante una jornada organizada por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier).

La actividad se desarrollará de 15 a 18 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Quienes cumplan con los requisitos podrán recibir información y sumarse al Registro Nacional de Donantes Voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).

La iniciativa formará parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud provincial en el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea. La inscripción es voluntaria, solidaria y no está dirigida a un paciente determinado.

La importancia de incorporarse al registro

Tres de cada cuatro personas que necesitan un trasplante de células de la médula ósea no encuentran un donante compatible dentro de su grupo familiar. Por ese motivo, deben recurrir a una persona no emparentada incorporada a los registros nacionales e internacionales.

Al registrarse, el potencial donante puede resultar compatible con un paciente de cualquier lugar del mundo. Para hacerlo debe tener entre 18 y 40 años y encontrarse en buen estado general de salud.

Una vez incorporada, la persona asume un compromiso a largo plazo y puede ser convocada para donar hasta los 60 años. No obstante, inscribirse no significa que necesariamente llegará a concretarse una donación.

Las dos formas de registrarse

Las personas interesadas pueden incorporarse al registro al momento de donar sangre. Durante ese procedimiento, se consulta al donante si desea prestar su consentimiento para formar parte de la base nacional.

La segunda alternativa es el hisopado bucal, modalidad incorporada este año en Entre Ríos. El procedimiento es rápido y no invasivo: consiste en tomar una muestra de células de la mucosa bucal mediante un hisopo.

En ambos casos, la muestra obtenida permite analizar el código genético del potencial donante y compararlo con el de los pacientes que necesitan un trasplante.

Cerca de 100 inscriptos mediante hisopado

Desde la incorporación del hisopado bucal en abril, casi 100 personas se registraron mediante esta vía en colectas externas organizadas por el Cucaier y en la posta fija instalada en el Hospital San Martín.

En el nosocomio de Paraná, las muestras se toman los martes y viernes, de 9 a 12, con ingreso por calle Pascual Palma 451. Antes de concurrir, los interesados deben solicitar una cita por WhatsApp al 343 4523376.

Para utilizar este método solamente se debe completar una preinscripción y acercarse al centro habilitado. La toma de la muestra demora pocos minutos y no requiere una extracción de sangre.

Qué ocurre si existe compatibilidad

La inscripción y la donación efectiva son dos etapas diferentes. Entre ambas puede transcurrir un período prolongado y muchas de las personas registradas nunca son convocadas.

Cuando alguien resulta potencialmente compatible con un paciente, el Área de Donantes Preseleccionados se comunica para confirmar si mantiene su voluntad de continuar con el proceso.

A partir de esa instancia se realizan nuevos estudios y evaluaciones. La incorporación al registro representa, por lo tanto, un compromiso solidario que puede brindar una oportunidad de tratamiento a una persona que no encontró un donante compatible en su familia.