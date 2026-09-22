El Concejo aprobó una ordenanza para regular y potenciar el turismo "rodantero"

La ordenanza sobre turismo "rodantero" en Paraná fijó condiciones para habilitar predios, estableció requisitos de infraestructura y reguló el estacionamiento, pernocte y acampe. El Concejo también adhirió a la ley provincial de prevención de la anafilaxia.
La ordenanza que regula el turismo rodantero en Paraná fue aprobada por el Concejo Deliberante durante la 14ª sesión ordinaria del año. La iniciativa estableció condiciones para desarrollar esta modalidad de viaje y determinó requisitos para los espacios destinados a recibir motorhomes, casas rodantes y otros vehículos acondicionados como alojamiento transitorio.
El proyecto fue presentado por la concejala Ana Ruberto (Más para Entre Ríos) y definió al turismo rodantero o itinerante como aquel en el que el vehículo utilizado para viajar se encuentra acondicionado para cumplir también la función de alojamiento temporal del viajero y sus acompañantes.
La normativa creó un régimen para la habilitación, el parcelamiento y la infraestructura mínima que deberán cumplir los prestadores de servicios y los predios destinados a esta actividad, independientemente de que sean de gestión pública o privada.
Estacionamiento, pernocte y servicios para los viajeros
La ordenanza también reguló el estacionamiento, pernocte y acampe de los vehículos de turismo rodantero dentro del ejido municipal. A su vez, planteó la promoción de inversiones en infraestructura, servicios complementarios y propuestas específicas para quienes recorren distintos destinos bajo esta modalidad.
Otro de los puntos contemplados fue el tratamiento de efluentes y residuos. En ese sentido, se dispuso impulsar prácticas adecuadas entre prestadores y turistas, con el objetivo de ordenar la actividad y reducir su impacto en los lugares habilitados.
“Creemos que es importante que nuestra ciudad pueda tener reglas claras para desarrollar el turismo rodantero y para que el turista que elige esta modalidad y quiere venir a Paraná pueda disfrutar plenamente de este lugar”, sostuvo Ruberto. La concejala consideró además que representa “una oportunidad” ante el crecimiento de esta forma de viajar en Argentina y otros países.
Adhesión a la ley provincial de anafilaxia
Durante la misma sesión, el cuerpo legislativo sancionó otra ordenanza por la cual la Municipalidad adhirió a la Ley Provincial Nº 11.242 “Matías Colaprete”, que creó el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia. La propuesta fue impulsada por las concejalas Fernanda Facello Gerez, Susana Farías y Luisina Minni (Más para Entre Ríos).
La anafilaxia es una reacción alérgica grave, generalizada y de rápida aparición que puede poner en riesgo la vida. A partir de la adhesión, el Ejecutivo municipal podrá celebrar convenios con organismos provinciales, establecimientos educativos, clubes, instituciones recreativas y comunitarias y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar tareas de capacitación y prevención.
Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías, estuvieron presentes durante el tratamiento de la iniciativa. “Que el municipio de Paraná se adhiera a la ley provincial es muy significativo”, expresó Dalmolín y destacó que permitirá organizar y coordinar capacitaciones para que la comunidad pueda reconocer y actuar frente a estos episodios.
La importancia de actuar ante una emergencia
Daniel Colaprete remarcó la necesidad de una intervención inmediata frente a una reacción alérgica severa. “La ventana entre la vida y la muerte es de cinco minutos, por lo que hay que accionar de manera inmediata ante los primeros síntomas”, señaló.
En ese marco, sostuvo que resulta necesario disponer de los insumos adecuados y brindar conocimientos a la población para reconocer una emergencia. “Hay que dar herramientas a la sociedad para que sepa de qué trata esta enfermedad”, manifestó.
La familia recordó que primero impulsó la legislación provincial y posteriormente promovió la adhesión municipal. Según explicaron, el objetivo de ambas iniciativas fue profundizar la difusión, capacitación y concientización sobre la anafilaxia y facilitar una respuesta rápida ante eventuales episodios.