Inauguraron una muestra permanente con obras de Gloria Montoya

REDACCIÓN ELONCE
Obras de Gloria Montoya fueron donadas e incorporadas al patrimonio artístico municipal. Su hija, la intendenta y el director del centro cultural explicaron a Elonce cómo surgió la muestra, que podrá visitarse de manera permanente.
Una muestra permanente con obras de Gloria Montoya quedó inaugurada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Los trabajos fueron donados por Mechi Daneri, hija de la artista, y se instalaron en el ingreso a la sala mayor para que pudieran ser observados durante las actividades desarrolladas en el espacio.
La presentación contó con la participación de la intendenta Rosario Romero, Daneri y el director del centro cultural, Fernando Kosiak. Las autoridades explicaron que la donación incorporó las piezas al patrimonio artístico municipal y permitió acercar la producción de Montoya a nuevas generaciones.
Romero contó a Elonce que las conversaciones para concretar la entrega habían comenzado meses atrás. “Un agradecimiento especial a Mechi porque hace un par de meses charlamos con ella sobre la posibilidad de que donase al Juan L. Ortiz y a la Municipalidad estas obras de Gloria Montoya”, expresó.
El legado de Gloria Montoya
La intendenta destacó la presencia de trabajos de la artista en diferentes instituciones de la ciudad y recordó que Montoya también había desarrollado una tarea vinculada con la formación de otros creadores.
“Gloria Montoya marcó un camino y tiene presencia en la ciudad. Fue una artista nuestra y maestra de pintores. Esta donación enriqueció el patrimonio artístico de Paraná y particularmente el del Juan L. Ortiz”, sostuvo Romero.
Las piezas quedaron acompañadas por una fotografía de la artista y un poema de su autoría. La instalación se realizó cerca de la sala mayor del centro cultural, que había atravesado un proceso de renovación durante el año anterior.
Romero señaló que la incorporación de las obras también se integraría con otros proyectos municipales. “Esto se va a complementar con el paseo cultural que se inaugurará en los próximos meses y con otras expresiones artísticas. Que Gloria esté en la puerta de la sala mayor resultó importante y emocionante”, manifestó.
Una donación para acercar el arte
Mechi Daneri explicó a Elonce que la entrega de las obras representó una forma de mantener presente a su madre en un espacio de circulación pública. También convocó a escuelas, docentes y vecinos a recorrer la muestra y conocer la producción de la artista.
“Tengo una sensación de muchísima felicidad. Es una manera de que mi madre esté presente en lugares estratégicos de nuestra ciudad, donde las generaciones y el ciudadano común puedan venir a disfrutar de las obras”, relató.
La hija de Montoya indicó que las piezas se encontraban conservadas después de más de tres décadas y consideró que su exposición permitiría ampliar el conocimiento sobre artistas que integraron la historia cultural entrerriana.
“La misión es convocar a todos los ciudadanos y a todas las escuelas para que puedan observar estas cuatro obras. También buscamos impulsar el estudio de los artistas que ya no están, porque forman parte de nuestro legado y de nuestra cultura”, agregó Daneri.
Una exposición permanente
Durante la presentación, Fernando Kosiak valoró que los trabajos hubieran dejado el ámbito familiar para quedar disponibles en un espacio cultural abierto a la comunidad.
“Eran cuadros que Mechi tenía como parte del legado de su madre. Me pareció importante que, en vez de estar guardados, estuvieran acá a la vista y que los vecinos pudieran descubrir quién era Gloria Montoya”, explicó el director.
Kosiak también señaló que docentes y profesores podrían utilizar la muestra para incentivar el acercamiento de los estudiantes a la producción artística local. “La idea es que esto se conozca, se replique y que el arte también se replique”, afirmó.
La exposición no tuvo una fecha prevista de finalización porque las obras quedaron incorporadas al patrimonio del centro cultural. Podrán observarse durante los horarios de funcionamiento del Juan L. Ortiz y cuando se desarrollen espectáculos u otras actividades en sus instalaciones.
“La muestra quedó permanente. Las obras ya forman parte del patrimonio y se pueden visitar cuando el público venga a alguna función o actividad. Están ubicadas en el ingreso a la sala mayor y quedaron a la vista”, concluyó Kosiak.