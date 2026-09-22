Casi la mitad de los autos 0 km dependen del financiamiento: quiénes lideran

La financiación mantiene un peso decisivo en la compra de autos 0 km en Argentina. Durante agosto de 2026 se registraron 22.439 prendas sobre vehículos nuevos, una cifra equivalente al 49,9% del total de unidades patentadas durante ese mes.

Los datos corresponden al Informe sobre la Financiación en Argentina elaborado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). Frente a julio, cuando se habían contabilizado 22.350 operaciones prendarias, el volumen aumentó apenas un 0,4%.

La comparación interanual muestra, sin embargo, una caída del 14,2% en la cantidad de prendas sobre unidades nuevas respecto de agosto de 2025. Aun así, la participación de las compras financiadas sobre el total de patentamientos se mantuvo prácticamente en la mitad del mercado.

Qué marcas tienen más ventas financiadas

Al analizar el acumulado anual por automotriz, Peugeot aparece como la marca con mayor proporción de patentamientos financiados, con un 73%. Citroën ocupa el segundo lugar con 71%, mientras que Fiat se ubica inmediatamente detrás con 70%.

Renault registra una participación financiada del 60%, seguida por Chevrolet con 57% y Volkswagen con 54%. También superan o alcanzan la mitad de sus operaciones RAM, con 51%, y Jeep, con 50%, mientras que Ford se ubica en 46%.

Entre las marcas con menor proporción de autos 0 km financiados aparecen Nissan, con 37%; Toyota, con 35%; Chery, con 22%; Honda, con 18%; y BYD, con 12%. Las cifras reflejan diferencias importantes en las estrategias comerciales y en el peso del crédito dentro de las ventas de cada compañía.

Los cambios respecto del año pasado

El informe también muestra modificaciones relevantes frente a 2025. Nissan fue una de las marcas que más incrementó el uso de financiación, con una suba de 12 puntos porcentuales en la proporción de vehículos patentados mediante este tipo de operaciones.

Ford avanzó nueve puntos porcentuales, mientras que Peugeot y Toyota aumentaron ocho puntos cada una. En sentido contrario se movió Chery, cuya participación de ventas financiadas descendió desde el 40% registrado el año pasado hasta el 22% actual.

La evolución confirma que el crédito continúa siendo una herramienta central para sostener las ventas de autos 0 km, aunque su utilización varía considerablemente según la marca. En algunos casos, más de siete de cada diez patentamientos están asociados a algún mecanismo de financiación.

Quiénes prestan el dinero para comprar un 0 km

Las financieras vinculadas a las propias automotrices se consolidaron durante 2026 como el principal canal de crédito prendario para vehículos nuevos. En el acumulado del año concentraron el 43,1% de las operaciones registradas.

Los planes de ahorro se ubicaron muy cerca, con una participación del 41%, mientras que los bancos explicaron el 13,5% de las financiaciones. El 2,4% restante correspondió a otros tipos de acreedores que intervienen en el mercado automotor.

La distribución supone un cambio respecto de 2025, cuando los planes de ahorro concentraban el 43,9% de las operaciones y las financieras de marca representaban el 40,3%. En lo que va de 2026, estas últimas pasaron al primer lugar y consolidaron su protagonismo en un mercado donde prácticamente uno de cada dos autos 0 km se adquiere mediante algún esquema de financiación.