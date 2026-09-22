Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si EE.UU reduce la presión militar

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz dentro de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre los puertos iraníes, en una iniciativa que busca retomar las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre ambos países.

La propuesta fue transmitida a Washington mediante intermediarios, según reveló un alto funcionario iraní. El planteo coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, escenario que Teherán pretende aprovechar para mantener contactos diplomáticos indirectos.

La delegación iraní que viajó a Estados Unidos cuenta con autorización para avanzar en negociaciones. Sin embargo, por el momento quedó descartada una reunión entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Las condiciones que planteó Irán

La propuesta iraní vinculó directamente la reapertura de Ormuz con medidas concretas por parte de Washington. Entre ellas aparecen la disminución de las operaciones militares relacionadas con el estrecho y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

Teherán pretende que un eventual acuerdo no quede limitado exclusivamente a la navegación por esa vía marítima. La intención es avanzar hacia negociaciones más amplias destinadas a poner fin a las hostilidades.

“Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo”, sostuvo el funcionario iraní citado por agencias internacionales, aunque reclamó que Estados Unidos muestre señales concretas para avanzar por la vía diplomática.

Ormuz, una pieza central de la negociación

El estrecho de Ormuz volvió así a convertirse en una de las principales cartas de negociación entre Teherán y Washington. Se trata de una vía marítima estratégica que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y resulta fundamental para el transporte internacional de hidrocarburos.

La posibilidad de una reapertura también tuvo repercusión inmediata en los mercados internacionales. Los precios del petróleo retrocedieron este martes luego de conocerse la propuesta iraní y las nuevas señales de una posible negociación.

En paralelo, la tensión militar continúa. Las autoridades iraníes habían advertido sobre una eventual reanudación de ataques estadounidenses y señalaron que responderían ante una nueva ofensiva.

La ONU, escenario de las gestiones diplomáticas

La presencia de las delegaciones de ambos países en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas abrió una ventana para intensificar las conversaciones a través de los países que vienen desempeñándose como mediadores.

Aunque no está previsto un encuentro directo entre Pezeshkian y Trump, las posiciones expresadas por ambas administraciones dejaron abierta la posibilidad de retomar contactos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también manifestó disposición a explorar una salida diplomática.

El próximo paso dependerá de la respuesta de Washington a las condiciones transmitidas por Teherán. La eventual reapertura del estrecho de Ormuz aparece como una de las principales piezas de una negociación más amplia para intentar reducir las tensiones entre ambos países.