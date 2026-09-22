Una mujer de 44 años dio a luz a su decimoséptimo hijo

Una mujer rusa de 44 años dio a luz a su decimoséptimo hijo en un hospital de la región de Moscú.

"La mujer dio a luz a un niño sano que pesó 4,540 kilogramos y midió 56 cm", según informó el Ministerio de Sanidad. Según las autoridades, el bebé recibió el nombre de Filip.

"La familia numerosa tiene ahora 12 niñas y 5 niños", agregaron. La hija mayor de la parturienta tiene 22 años.

"Un decimoséptimo parto es un caso especial que requiere la máxima concentración, un enfoque personalizado y el trabajo coordinado de todo el equipo. Nos enorgullece que esta mujer nos haya confiado el nacimiento de su bebé y nos alegra haber estado a la altura de esa confianza", señalaron en el hospital.

Los profesionales también expresaron su satisfacción por haber acompañado a la madre durante el nacimiento de su hijo y por haber respondido a la confianza

depositada en el equipo sanitario.

A propósito de este peculiar caso, la mujer que ha tenido más hijos en la historia documentada fue Valentina Vassilyeva, una campesina también originaria de Rusia, que vivió en el siglo XVIII y que dio a luz 69 hijos en 27 partos.