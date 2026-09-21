Un tsunami meteorológico golpeó Santa Catarina con el avance repentino del mar: qué es el fenómeno

Un tsunami meteorológico en Santa Catarina provocó este lunes una repentina crecida del mar, arrastró embarcaciones e inundó sectores costeros. El fenómeno alcanzó a Jaguaruna, Laguna e Imbituba. No se registraron víctimas.
Un tsunami meteorológico en Santa Catarina provocó este lunes un repentino avance del mar sobre distintos sectores de la costa del estado brasileño, donde el agua arrastró embarcaciones, cubrió calles con arena y ocasionó daños en estructuras. La Defensa Civil confirmó que el fenómeno afectó principalmente a Jaguaruna, Laguna e Imbituba, sin que se registraran personas heridas.
El episodio ocurrió durante la mañana, cuando una línea de inestabilidad avanzó sobre la costa ubicada al sur de Florianópolis. El sistema estuvo acompañado por fuertes vientos del sector sur, con ráfagas estimadas entre 60 y 90 kilómetros por hora, al mismo tiempo que el nivel del mar experimentó una rápida elevación.
La Defensa Civil determinó que se trató de un tsunami meteorológico luego de analizar información procedente de radares, imágenes satelitales, mareógrafos y cámaras de seguridad. Los instrumentos ubicados en Imbituba y Laguna registraron variaciones compatibles con el fenómeno.
El mar avanzó sobre las zonas costeras
Uno de los puntos más afectados fue la Praia do Cardoso, en Laguna, donde el agua comenzó a avanzar antes de las 6. La situación sorprendió a pescadores, quienes debieron actuar rápidamente para intentar resguardar sus embarcaciones ante la fuerza de la corriente.
En distintos sectores, el avance dejó calles cubiertas por agua y arena, mientras algunas estructuras costeras resultaron dañadas. También se reportaron embarcaciones desplazadas por el mar. Pese a la magnitud del episodio, las autoridades no informaron víctimas.
La zona de Praia do Cardoso cuenta, además, con un antecedente reciente. En 2023 había experimentado otro tsunami meteorológico que también provocó un avance repentino del agua y generó daños en el sector costero.
Qué es un tsunami meteorológico
A diferencia de los tsunamis convencionales, asociados generalmente con terremotos o movimientos del lecho oceánico, el tsunami meteorológico tiene un origen atmosférico. Puede producirse cuando cambios bruscos en la presión se combinan con vientos intensos y tormentas que avanzan sobre el mar.
Estas alteraciones atmosféricas pueden generar oscilaciones en la superficie marítima y provocar una elevación rápida y temporal del nivel del agua. Cuando las condiciones coinciden con determinadas características de la costa, el fenómeno puede intensificarse y hacer que el mar avance abruptamente sobre tierra firme.
La Defensa Civil explicó que estos episodios pueden estar vinculados con líneas de inestabilidad y otros sistemas de tormentas de rápido desplazamiento. Su aparición resulta particularmente compleja de anticipar debido a que depende de la evolución y velocidad de fenómenos meteorológicos que pueden desarrollarse en períodos reducidos.
Vigilancia por las condiciones meteorológicas
La confirmación oficial permitió diferenciar lo sucedido de un episodio habitual de fuerte oleaje. Los registros meteorológicos y marítimos determinaron que el rápido avance observado correspondió específicamente a un tsunami meteorológico.
Santa Catarina, uno de los principales destinos turísticos del sur de Brasil y estado fronterizo con Argentina hacia el oeste, atravesó durante septiembre un período marcado por episodios de precipitaciones y fuertes vientos. Las condiciones llevaron a mantener especial atención sobre la evolución del tiempo en la región.
Tras el fenómeno de este lunes, las autoridades continuaron con el seguimiento de las condiciones atmosféricas y marítimas, publicó G1. El episodio volvió a poner el foco sobre un fenómeno poco frecuente, pero capaz de generar en pocos minutos una importante crecida y situaciones potencialmente peligrosas para embarcaciones, pescadores y personas que se encuentren sobre la costa.