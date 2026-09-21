Zorro gris hallado en el Hospital San Martín: creen que estuvo en cautiverio y será readaptado

El zorro gris que sorprendió a trabajadores del jardín de infantes del Hospital San Martín se encontraba en buen estado luego de ser capturado y examinado por un veterinario. Bruno García, guardafauna que intervino en el operativo, explicó que el comportamiento del ejemplar permitió presumir que habría permanecido en cautiverio y tenido contacto frecuente con personas.

“En primer lugar, se encuentra bien, está tranquilo. Tiene muchos signos de que haya sido criado en cautiverio, que lo hayan tenido de forma doméstica”, explicó García. El especialista aclaró que, pese a su comportamiento dócil, continúa siendo un animal silvestre.

El zorro fue sometido a los controles correspondientes y comenzó una etapa fundamental para determinar su futuro. “Lo estuvo mirando el veterinario, lo examinó, hicieron todo lo que corresponde. Ahora entra el período de cuarentena y luego readaptación”, precisó.

Cómo fue la captura del zorro gris

El procedimiento se inició alrededor de las 9:30, luego de que García recibiera un llamado desde el jardín de infantes del Hospital San Martín para advertir sobre la presencia del ejemplar. Al llegar, el animal se había desplazado hacia la parte trasera del establecimiento.

“A mí me llaman de la parte del jardín del Hospital San Martín. Hoy, alrededor de las 9:30 de la mañana, nos organizamos, fuimos al lugar y dijeron que estaba en el patio del jardín”, relató.

Pese a que el zorro comenzó a correr al encontrarse en un ambiente desconocido, la captura pudo concretarse sin mayores inconvenientes. “El animal se desplazó por la parte trasera del hospital, pero la captura fue fácil. Gracias a Dios, no fue complicado”, detalló.

Creen que sería el mismo ejemplar visto anteriormente

La aparición del animal no habría sido un episodio aislado. Durante las horas previas habían circulado imágenes de un zorro en otro sector y García consideró que, por sus características físicas, podría tratarse del mismo ejemplar.

“Este parece ser un ejemplar que debe tener aproximadamente un año, si llega. Es muy parecido porque tiene color canela en el pecho y en la parte del lomo, que eso hace también que sea un zorro juvenil. Después, con el tiempo, se va poniendo más bien gris. Es el famoso zorro gris”, explicó.

Respecto de las imágenes que habían circulado previamente, agregó: “Me habían pasado este video. No sabía la ubicación del lugar donde era, pero todo cierra que puede ser el mismo ejemplar”. Además, señaló que la tormenta registrada durante el domingo podría haber influido en su desplazamiento, ya que los animales pueden asustarse y escapar ante este tipo de fenómenos.

Qué hacer ante la aparición de fauna silvestre

García llevó tranquilidad respecto del riesgo que podía representar la presencia del zorro en un jardín de infantes. “En realidad, el riesgo lo corre el animal, no la gente”, afirmó. No obstante, remarcó la importancia de mantener una correcta higiene de los espacios donde haya permanecido fauna.

Ante la aparición de un ejemplar silvestre en un sector urbano, recomendó evitar acercarse o intentar capturarlo sin conocimientos. “Lo primero de todo es no perderlo de vista”, indicó. En cambio, cuando el animal se encuentra fuera de áreas pobladas, aconsejó no intervenir: “Si el animal es silvestre y estamos fuera del eje urbano, hay que dejarlo que siga su camino, no molestarlo”.

Para situaciones dentro de la ciudad, García señaló que se puede recurrir al 911 para activar la intervención correspondiente. “Lo que todo el mundo tiene en la cabeza y no se olvida nunca es el 911”, manifestó. A partir de ese llamado, se puede establecer contacto con la Brigada de Abigeato o con personal capacitado para resolver la situación.

El proceso para volver a la vida silvestre

La eventual liberación del zorro gris no será inmediata. García explicó que, si se confirma que estuvo en cautiverio, primero deberá recuperar comportamientos indispensables para sobrevivir por sus propios medios en un ambiente natural.

“El error lo cometió el humano el día uno que lo trajo, lo encerró y ese es un daño irreversible que se le hace a la fauna. Ahora arranca realmente el trabajo, que es el más complicado, para poder reinsertarlo”, sostuvo.

El proceso incluirá controles veterinarios y la recuperación de hábitos propios de la especie. “Es un animal que tiene que recuperar sus hábitos, tiene que aprender a cazar, tiene que ser tratado con el veterinario por si tiene parásitos domésticos, porque si lo liberás traés un problema a la fauna también”, explicó García.

El guardafauna advirtió que la readaptación puede extenderse durante meses e incluso años, dependiendo de la especie y las condiciones del ejemplar. Sin embargo, se mostró optimista sobre la evolución del animal encontrado en el hospital: “Yo calculo que va a estar todo bien y va a estar en condiciones de ser liberado próximamente”.