Encontraron un zorro gris en el jardín de infantes del Hospital San Martín de Paraná

Un zorro gris fue encontrado en el jardín de infantes del Hospital San Martín de Paraná, donde trabajadores advirtieron su presencia y solicitaron asistencia para ponerlo a resguardo. El ejemplar fue capturado sin inconvenientes y se encontraba en buen estado.

Tras el aviso, Bruno García, un integrante de la fundación de protección animal Las Huellas acudió al hospital y coordinó el operativo. El animal fue colocado en un canil y permaneció tranquilo durante el procedimiento.

Según informó Ahora Entre Ríos, el rescatista indicó que la docilidad que mostró llamó la atención y abrió el interrogante sobre su procedencia. Consideró que su comportamiento podría indicar que estuvo anteriormente en cautiverio, aunque esa hipótesis deberá ser evaluada por los especialistas.

Investigan cómo llegó hasta el hospital

"Al estar tan tranquilo y no mostrar el nerviosismo típico de un ejemplar salvaje, es casi seguro que se encontraba en cautiverio dentro de alguna vivienda particular", sostuvo el especialista.

Otra posibilidad es que el zorro haya escapado durante el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo que afectó Paraná el domingo. Además, durante la noche pasada se reportó el avistamiento de un zorro en otro sector de la ciudad, aunque hasta el momento no se pudo determinar si se trata del mismo ejemplar.

Luego del rescate, el ejemplar será trasladado a Las Huellas, donde permanecerá en cuarentena y será sometido a una revisión veterinaria antes de definir los próximos pasos.

Evaluarán cuál será su destino

El zorro quedará a disposición del Área de Recursos Naturales de la Provincia, que realizará el seguimiento correspondiente. Los especialistas deberán establecer su condición y determinar si presenta comportamientos propios de un animal silvestre o si estuvo habituado al contacto con personas.

También será desparasitado y evaluado antes de resolver su destino. En caso de que pueda regresar a un ambiente natural, se buscará un sitio adecuado para su liberación.

El objetivo será garantizar un lugar seguro y evitar riesgos para el ejemplar. Desde el equipo de rescate adelantaron que deberá permanecer "lejos de rutas y gallineros".