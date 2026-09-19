No sacrificarán al pitbull que mordió a una nena en Paraná y tendrá guarda provisoria

El juez de Garantías Jorge Sueldo rechazó el pedido de sacrificar a Max y dispuso su guarda provisoria en la Fundación Las Huellas, según informó la ONG Mi Reino por un Caballo, que intervino en el caso.
El pitbull que mordió a una nena en Paraná no será sacrificado y quedará bajo guarda provisoria de la Fundación Las Huellas. Según informó la ONG Mi Reino por un Caballo, el juez de Garantías Jorge Sueldo rechazó el pedido de sacrificar al animal, llamado Max.
La organización señaló que las fiscales Evangelina Santana y Cecilia Goyeneche habían solicitado esa medida tras la mordedura. A través de un abogado, la ONG intervino en el expediente y presentó un recurso ante el juez, quien hizo lugar a su pedido y dispuso la guarda provisoria del perro.
La postura de la organización
Mi Reino por un Caballo sostuvo que, a su entender, no se habían considerado las condiciones en las que vivía Max. La entidad afirmó que el animal atravesaba circunstancias de "violencia y sometimiento", una descripción que presentó como su postura sobre el caso.
"No desconocemos ni minimizamos que hubo un menor mordido", expresó la ONG. También planteó que, para evaluar lo ocurrido, era necesario conocer las condiciones en las que se encontraba el perro.
La guarda dispuesta es provisoria. De acuerdo con lo comunicado por la organización, la Fundación Las Huellas recibirá a Max para brindarle cuidados. No se difundieron en el material proporcionado precisiones sobre las lesiones del menor ni sobre la fecha en que se concretará el traslado del animal.