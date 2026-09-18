Refuerzan la prevención del dengue y anticipan una temporada lluviosa y calurosa

La prevención del dengue en Paraná se reforzó con operativos de descacharrización en los barrios que registraron mayor presencia de huevos de Aedes aegypti. En octubre volverán a instalar ovitrampas ante la previsión de una temporada lluviosa y calurosa.
La prevención del dengue en Paraná se intensificó antes de la llegada de las altas temperaturas, con operativos de descacharrización focalizados en los sectores que durante la temporada anterior registraron los mayores índices de huevos del mosquito Aedes aegypti.
Las tareas comenzaron durante el invierno y ya alcanzaron sectores de Paraná XIV, la zona de plaza Sáenz Peña y Bajada Grande. Según informó el Municipio, los trabajos preventivos continuarán en barrio Presidente Illia.
La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó que adelantar las acciones permite actuar sobre los criaderos antes de que aumente la población de mosquitos. “Es mejor empezar todas las campañas de descacharrización en invierno, en virtud de que con las bajas temperaturas desaparece el mosquito adulto, pero no los huevos”, señaló.
Volverán a colocar ovitrampas en octubre
La estrategia fue diseñada a partir de los resultados obtenidos durante la temporada pasada mediante ovitrampas, dispositivos utilizados para detectar y monitorear la presencia de huevos de Aedes aegypti en diferentes puntos de la ciudad.
“Estamos planificando la colocación de ovitrampas, este sistema de monitoreo que nos permite un seguimiento de cuáles son los barrios donde hay más posturas de huevos de mosquitos”, explicó Enrique.
El monitoreo comenzará nuevamente en octubre y se extenderá aproximadamente hasta mayo. La funcionaria indicó que la planificación preventiva contempla la perspectiva de “una temporada lluviosa y calurosa”, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito.
Insisten en eliminar los criaderos
Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, informó que promotores sanitarios recorren diferentes barrios para conversar con los vecinos sobre las medidas que pueden adoptar dentro de sus viviendas para reducir los posibles criaderos.
La funcionaria destacó la respuesta de la comunidad durante los operativos, aunque señaló que resulta necesario mantener las medidas preventivas. Entre ellas, remarcó la importancia de eliminar, vaciar o limpiar recipientes capaces de acumular agua, donde el mosquito puede depositar sus huevos.
Castañeda aclaró, además, que la fumigación no constituye la principal herramienta preventiva y que el Municipio la realiza “únicamente cuando tenemos casos de dengue”. Por ese motivo, las acciones se concentran actualmente en el descacharrizado y la eliminación de potenciales criaderos.