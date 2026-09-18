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Policiales Siniestro vial frente al Quique Club

Choque múltiple entre cuatro vehículos en Paraná dejó una mujer lesionada

Un choque múltiple involucró a cuatro vehículos durante la noche del viernes en Paraná. Una mujer resultó lesionada, hubo importantes daños materiales y momentos de tensión entre los conductores.

18 de Septiembre de 2026
Choque múltiple dejó una mujer lesionada y tensión.
Choque múltiple dejó una mujer lesionada y tensión.

Un choque múltiple involucró a cuatro vehículos durante la noche del viernes en Paraná. Una mujer resultó lesionada, hubo importantes daños materiales y momentos de tensión entre los conductores.

Un choque múltiple entre cuatro vehículos se registró durante la noche del viernes en la ciudad de Paraná, sobre calle Alsina, frente a las instalaciones del Quique Club. Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer resultó lesionada y los rodados involucrados sufrieron importantes daños materiales.

 

El siniestro generó además momentos de tensión entre algunos de los automovilistas. Tras la colisión, uno de los conductores increpó a quien señalaba como presunto responsable de haber desencadenado el accidente.

 

La situación llamó rápidamente la atención de vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes se acercaron al lugar al advertir la magnitud de lo ocurrido. Personal policial intervino para realizar las actuaciones correspondientes y controlar la situación.

 

Importantes daños y tensión tras el impacto

 

Las imágenes registradas durante la noche permitieron observar los importantes daños que presentaban los vehículos involucrados. La mecánica que desencadenó la colisión múltiple deberá ser establecida a partir de las actuaciones realizadas en el lugar, detalló el medio Nunca es Tarde TV.

 

En medio de la conmoción posterior al impacto se produjo un cruce entre conductores. Uno de ellos reclamó al automovilista al que atribuía responsabilidad por lo sucedido, lo que generó momentos de tensión en plena calle Alsina.

 

Una mujer resultó lesionada

 

El saldo del siniestro incluyó a una mujer lesionada, aunque inicialmente no trascendieron precisiones acerca de la gravedad de las heridas ni sobre una eventual derivación a un centro asistencial.

 

Además de las consecuencias personales, el choque dejó importantes daños materiales en los cuatro vehículos. La cantidad de rodados involucrados y la escena posterior al impacto llamaron la atención de quienes circulaban por el sector durante la noche del viernes.

 

Las circunstancias que provocaron el choque múltiple en Paraná serán materia de las actuaciones correspondientes. La intervención policial permitió controlar la situación luego del accidente y de los cruces registrados entre los automovilistas.

Temas:

Accidente Paraná
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