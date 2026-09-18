Alec Brooke, el esgrimista inglés que eligió Argentina por su pasión por Messi

Alec Brooke nació en Inglaterra, llegó a ser número uno de ese país y decidió competir para Argentina. Fanático de Lionel Messi y con raíces familiares argentinas, el esgrimista de 21 años contó cómo nació su vínculo con la Albiceleste y por qué considera “un privilegio” representarla.
Alec Brooke nació en Inglaterra, se formó deportivamente en Londres y llegó a ocupar el primer puesto del ranking británico de esgrima, pero decidió cambiar de bandera para representar a Argentina. Con madre argentina y una particular admiración por Lionel Messi, el joven de 21 años participa de los Juegos Suramericanos 2026 y asegura que encontró en el seleccionado nacional una forma diferente de vivir el deporte.
Su historia con el equipo argentino comenzó de una manera inesperada. Brooke acostumbra competir con una camiseta de Messi debajo de su chaqueta de esgrima y, durante un torneo internacional, José Domínguez, entrenador argentino de espada, observó ese detalle y le preguntó por qué la llevaba. De aquella conversación surgió la posibilidad de representar al país de su madre.
“Eso fue hace unos años. Tuvimos que hacer muchos papeles y tardamos mucho tiempo, pero desde hace casi un año estoy tirando para Argentina. Me encanta. Elegí muy bien. El entrenador, José, es increíble, sabe demasiado de esgrima, tiene mucha experiencia y es muy amable. Los chicos son genios, nos llevamos muy bien”, relató Brooke.
Messi, el vínculo que lo acercó a Argentina
La admiración por Lionel Messi atraviesa buena parte de su historia personal. Brooke aseguró que ni siquiera recuerda cuándo comenzó. “Creo que nací fanático de él. Mi papá es inglés, pero su futbolista preferido es Messi también. A mí me encanta el fútbol, jugué mucho cuando era chico, ahora no puedo porque es peligroso para la esgrima, pero me encanta ver todos los partidos de Argentina”, contó.
Cuando cumplió 13 años, su padre lo llevó a Barcelona para ver un partido en el que Messi convirtió dos goles. La admiración creció desde entonces y llegó hasta su propia indumentaria deportiva. “Tengo como ocho camisetas de Messi, una de Argentina con el 19, como tres con el 10 y también una de Inter Miami, dos de Barcelona... Las voy rotando para los torneos. Para estos Juegos me traje la del 19 y una de Barcelona”, reveló.
Su fanatismo incluso provocó una divertida discusión sentimental. “Tenía una foto de él como fondo de pantalla del celular, pero mi novia se enojó porque no tenía una de ella, así que la cambié. No quería, pero... Y tengo también cuatro posters en el cuarto de la facu. Uno en el techo, entonces cuando me despierto, lo primero que veo es a Leo. Es un poco raro”, reconoció.
Los Juegos, a metros de la casa donde creció Messi
La participación en los Juegos Suramericanos tiene además un componente especial: la Villa Suramericana de Rosario se encuentra en el barrio La Bajada, muy cerca de la zona donde nació y creció el capitán argentino. Brooke ya tiene entre sus planes aprovechar un momento libre para recorrer algunos de esos sitios.
“Sé demasiado de Messi y cuando mi mamá me preguntó, vos sabés que Messi nació en Rosario, le dije, obvio. Cuando tengamos un día más libre, quiero ir a visitar algunos lugares, ver los murales, su casa. Es increíble que los Juegos están tan cerca”, expresó.
Su identificación con el fútbol argentino no termina allí. Es hincha del West Ham en Inglaterra y también de San Lorenzo, vínculo que nació cuando un tío simpatizante del club de Boedo le regaló una camiseta cuando era pequeño. Además, sigue habitualmente los partidos de la Selección Argentina.
Una casa inglesa con costumbres argentinas
El vínculo familiar con el país proviene de su madre, Marissa, argentina que a los 28 años viajó a Nueva York para realizar un posgrado. Allí conoció a Stephen, inglés, y posteriormente ambos se instalaron en Londres, donde crecieron Alec y sus dos hermanos menores.
“Mi mamá quería que nuestra casa tuviera la cultura de su país, que a mi papá también le encanta. Ellos quieren mudarse a Argentina cuando mis hermanos más chicos terminen el colegio. Aprendí a hablar español de chiquito con mi mamá y mi abuela, que vive con nosotros y no habla inglés. Comemos comida argentina, que es la mejor del mundo para mí. Tomo mate, estaba tomando mate hasta hace cinco minutos. Mi casa fue siempre mayormente argentina”, explicó.
Ese vínculo terminó pesando cuando llegó el momento de decidir qué bandera representar. “Me gusta como se vive acá el deporte, con mucha pasión. Es mejor, hasta te hace conseguir mejores resultados. Estaba en Buenos Aires cuando Argentina ganó el Mundial y también una de las Copas Américas y fui al Obelisco, a la fiesta, y me encantó. Para mí es un privilegio representar a este país”, afirmó.
De número uno británico a representar a la Albiceleste
Brooke comenzó esgrima cuando tenía apenas cinco años en la Escuela de Esgrima de Knightsbridge, en Londres. Su carrera avanzó rápidamente: llegó a ser número uno del ranking mundial cadete y séptimo entre los juveniles, además de conseguir importantes resultados internacionales representando a Gran Bretaña.
Entre sus antecedentes figuran títulos individuales y por equipos en el Campeonato de Esgrima de la Commonwealth de 2022, resultados destacados en campeonatos europeos y un subcampeonato mundial junior en 2024. Cuando decidió dejar de competir para Gran Bretaña, ocupaba el primer lugar entre los esgrimistas de ese país.
Actualmente estudia Economía y Matemáticas en la Universidad de Princeton y compite en la liga universitaria de la NCAA. “Las clases empezaron hace dos semanas, pero yo me perdí el inicio porque estoy acá. Es mi último año y tengo que buscar ahora un trabajo que me permita seguir haciendo esgrima, lo que no es fácil”, explicó.
El sueño de llegar a Los Ángeles 2028
En los Juegos Suramericanos, Brooke alcanzó los octavos de final de la competencia individual de espada y afrontará también la prueba masculina por equipos junto al seleccionado argentino.
Más allá del presente, el esgrimista ya piensa en los desafíos internacionales que vendrán. El gran objetivo será conseguir resultados que permitan al equipo argentino avanzar hacia las principales competencias continentales y buscar una clasificación olímpica.
“Mi objetivo, y creo que el de todos los chicos del equipo, es ganar la prueba por equipos de los Juegos Panamericanos de Lima y que el seleccionado vaya a los Juegos Olímpicos de 2028. Queremos ir juntos a Los Ángeles y creo que tenemos bastante chances”, proyectó Alec Brooke, el joven nacido en Inglaterra que encontró en sus raíces familiares, la esgrima y su admiración por Messi un camino para vestir los colores argentinos.