Confirmaron las peleas del evento de boxeo Párense de Manos IV: los famosos que participarán

Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en el evento de boxeo Párense de Manos

La cuarta edición de Párense de Manos ya tiene prácticamente todo definido. Lucas Rodríguez, junto con Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna, presentó a los protagonistas de una jornada que volverá a reunir a reconocidos creadores de contenido, músicos, influencers y figuras del deporte.

La presentación se realizó mediante una transmisión en vivo por Kick y superó los 100 mil espectadores, en una nueva muestra del interés que genera el evento inspirado en La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos.

La gran noche tendrá como escenario el estadio Ciudad de Vicente López, la cancha de Platense. Las entradas ya se encuentran a la venta y los precios informados van desde $50.000 para el Campo General B hasta $165.000 para el sector VIP.

Todas las peleas de Párense de Manos IV

Uno de los primeros cruces confirmados fue el de Agusneta contra Brunenger, integrante de Luzu, que se convirtió en uno de los representantes de la escena del streaming que participarán del evento.

También habrá un enfrentamiento que trasladará al ring la competencia entre dos de los principales espacios de streaming argentinos: Cami Mayan se enfrentará a Luli González, integrante de Olga.

Entre las sorpresas de la presentación apareció Bauleti, quien se medirá con Balanza, creador de contenido relacionado con el fútbol.

Otro de los combates tendrá como protagonista a Renzo Pantich, integrante de AZZ, que enfrentará a Joaco López.

El Polaco vs. Brian Sarmiento

Uno de los enfrentamientos que más expectativa generó es el que protagonizarán El Polaco y Brian Sarmiento.

El cantante se subirá al ring frente al exfutbolista, quien además tuvo una reciente participación en Gran Hermano. El cruce sumará una particular combinación entre música, fútbol y entretenimiento.

Los combates femeninos

La cuarta edición también contará con distintos enfrentamientos femeninos.

Además del cruce entre Cami Mayan y Luli González, se confirmó la pelea entre Pri Mora y Albere, una de las novedades de la presentación.

A esto se sumará el combate internacional entre Milica y Arigeli, en un enfrentamiento que tendrá un componente especial por la procedencia de sus protagonistas.

Arigeli, representante argentina, ya participó de Párense de Manos y ahora volverá a competir en una pelea planteada como una especie de revancha simbólica del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Shelao vs. Andoni, el posible evento principal

Uno de los grandes combates de la noche será el que protagonizarán el chileno Shelao y el español Andoni, dos creadores de contenido que ya cuentan con experiencia en La Velada del Año.

El enfrentamiento internacional podría ocupar el lugar central de la jornada y tendrá una particularidad: ambos acordaron pelear sin casco.

La organización todavía podría sumar una nueva pelea. Cuando el equipo de Paren la Mano se disponía a cerrar la presentación junto a Momo, Mauro Stendel, conocido como Maurito, dejó abierta la posibilidad de convertirse en el protagonista de una décima pelea.