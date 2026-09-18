"Desde que se fue no paran de usarlo": el descargo de la familia del Indio Solari

La familia del Indio Solari emitió un fuerte comunicado por los contenidos falsos que comenzaron a circular después de la muerte del músico, ocurrida el pasado 5 de junio. Su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo, Bruno Solari, alertaron sobre posibles cartas apócrifas, supuestos testimonios y publicaciones generadas mediante inteligencia artificial.

El pronunciamiento fue difundido este viernes en el perfil oficial de Instagram del artista y apareció firmado con las iniciales "B y V", correspondientes a Bruno y Virginia, conocida como Viru. Allí dejaron establecido que cualquier información auténtica relacionada con el cantante será comunicada únicamente mediante sus canales oficiales.

"Desde que se fue no paran de usarlo", comenzó el escrito. Luego enumeró algunas de las situaciones que motivaron la reacción familiar: "Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...".

El pedido de la familia a los seguidores

El comunicado surgió después de que las redes sociales se poblaran de homenajes, fotografías, videos y recuerdos sobre el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Junto con esos materiales también aparecieron publicaciones presentadas como inéditas cuya procedencia no había sido confirmada.

Virginia y Bruno cuestionaron especialmente a quienes, según señalaron, aprovecharon el interés alrededor de la figura del músico para difundir versiones sin respaldo. Aclararon, además, que no responderán individualmente a cada contenido que aparezca.

"No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos", expresaron. Y remarcaron: "Cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes".

Alerta por contenidos creados con inteligencia artificial

Uno de los aspectos que se destacaron, según Infobae, fue la aparición de contenidos generados con inteligencia artificial, capaces de imitar estilos de escritura, imágenes o expresiones y provocar confusión entre los seguidores.

"Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar", pidieron Virginia y Bruno. El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a quienes acompañaron a la familia: “Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”.

De esta manera, el entorno del artista estableció como criterio que las redes oficiales serán la referencia para verificar cualquier información relacionada con Solari.

Las redes oficiales tras la muerte del Indio Solari

Carlos "Indio" Solari murió el 5 de junio, a los 77 años, y fue precisamente su cuenta oficial la utilizada por la familia para confirmar públicamente el fallecimiento y comunicarse con sus seguidores.

Días después, Virginia publicó un video en el que agradeció las numerosas muestras de afecto y recordó a quienes acompañaron al círculo íntimo durante esos momentos. Un mes después del fallecimiento también fue compartida una fotografía tomada durante el último día de vida del músico.

Ahora, el nuevo pronunciamiento otorgó a esos canales una función adicional: servir como referencia ante la proliferación de supuestas cartas de despedida, mensajes personales y declaraciones atribuidas al artista.