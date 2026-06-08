Último adiós al Indio Solari: se cerraron las puertas del estadio

Una multitud se acercó al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Según la autopsia, murió de un accidente cerebrovascular (ACV).

El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.

La familia había anticipado en un comunicado que la ceremonia continuaría sin horario de cierre “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", pero cerca de las 4.30 se cerró la transmisión en vivo.

Por el momento no hay comunicación oficial acerca de cómo continuará la despedida -que tuvo lugar en el predio de la avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores- ni tampoco hubo información sobre el traslado del cuerpo.

La despedida al Indio Solari adquirió dimensiones históricas. Los organizadores anunciaron que más de un millón de personas pasaron por el lugar para rendir homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre banderas, remeras, flores, velas y canciones que sonaban desde parlantes y balcones, miles de fanáticos de distintas generaciones compartieron una emotiva vigilia marcada por el recuerdo y la emoción.

“El Indio es una forma de vivir. Es la historia de varias generaciones. Por eso atraviesa a todas las edades y las clases sociales”, expresó Florencia Tomkiewicz, una de las asistentes. Otros seguidores coincidieron en destacar el valor cultural y sentimental del músico. “Cantaba lo que nos identificaba a nosotros, una generación”, sostuvo Luis Jorge Arquero, mientras que Jonathan Américo resumió el sentimiento de muchos presentes al afirmar: “Es la última misa. Después no va a ser lo mismo, no está... Desde los 9 que lo sigo, hace 30 años. Es toda una vida. Solo puedo decir: ¡gracias Indio por todo!”.

Foto: Jaime Olivos

La familia del artista garantizó que iba a ingresar “hasta el último de la fila”. En medio de aplausos, lágrimas y cánticos como “soy redondo hasta que me muera”, numerosos asistentes definieron el encuentro como un reencuentro colectivo. “Se murió el gran capitán de todos, de nuestra infancia. Nos chocamos todos con el mismo dolor acá”, señaló Matías Bentancort, reflejando el clima que se vivió en una despedida multitudinaria que transformó las calles de Avellaneda en un verdadero santuario popular dedicado al Indio Solari.