Despedida del Indio Solari: miles de personas llegan a Avellaneda para el velorio del mítico músico

La despedida del Indio Solari convoca este domingo a miles de personas en Avellaneda, donde seguidores de todas las edades se acercan para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Desde la madrugada, largas filas se formaron en los accesos al Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, escenario elegido para el último adiós al músico.

El velatorio público comenzó a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado dentro del predio municipal. El espacio, con capacidad para albergar a unas 180 personas de manera simultánea, abrió sus puertas en medio de una fuerte emoción colectiva y una multitud que aguardaba desde horas antes para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

(La Nación).

Muchos de los asistentes pasaron la noche en las inmediaciones del parque. La tradicional mística ricotera volvió a hacerse presente con banderas, canciones, tatuajes, bombos y encuentros espontáneos entre seguidores llegados desde distintos puntos de Argentina y países vecinos.

Una vigilia marcada por la emoción

La convocatoria comenzó incluso antes de que se confirmara oficialmente el lugar de la ceremonia. Durante la noche del sábado, cientos de fanáticos participaron de una vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a pocos metros del ingreso al predio.

(Clarín).

La decisión de realizar el velatorio este domingo respondió a un pedido especial de la familia del artista para permitir que seguidores de provincias lejanas y del exterior pudieran viajar hacia Buenos Aires. “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, habían comunicado desde las redes oficiales del músico.

La conmoción nacional por el fallecimiento del cantante se produjo el viernes 5 de junio. Carlos Alberto “Indio” Solari tenía 77 años y fue encontrado sin vida en la piscina de su vivienda de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV).

(La Nación).

Un operativo para una convocatoria multitudinaria

Ante la magnitud del evento, el gobierno bonaerense dispuso un amplio dispositivo de seguridad para ordenar la circulación de personas y garantizar el desarrollo de la ceremonia. En total fueron afectados 1.500 efectivos policiales, de los cuales 700 ya se encontraban desplegados desde las primeras horas del domingo.

Las autoridades también recomendaron llegar con anticipación debido al importante caudal de asistentes previsto para toda la jornada. Incluso, no se descartó que el velatorio pudiera extenderse hasta el lunes o el martes si la concurrencia superaba las previsiones iniciales.

(Clarín).

El Parque Los Derechos del Trabajador, conocido popularmente como Parque Domínico, cuenta con diez hectáreas de extensión y se convirtió en el epicentro de una despedida histórica para uno de los artistas más convocantes de la música argentina.

Banderazos y homenajes en todo el país

La despedida no se limitó a Avellaneda. Durante el fin de semana se organizaron homenajes en diferentes ciudades argentinas, incluyendo un banderazo en el Obelisco porteño y actividades impulsadas por seguidores en distintos puntos del país.

En paralelo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado mantuvieron su presentación programada en Comodoro Rivadavia, en una jornada atravesada por la emoción y el recuerdo de quien fue su líder y referente artístico.

A casi cinco décadas del surgimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, miles de personas volvieron a reunirse para una última misa ricotera. Esta vez no hubo escenario ni recital: hubo abrazos, canciones y una despedida multitudinaria para el músico que marcó a generaciones enteras y dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina.