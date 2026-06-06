Último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos realizaron un banderazo en el Obelisco

La gente vive un clima de fiesta para despedir al ícono del rock nacional.

El último adiós al Indio Solari ya moviliza a miles de seguidores en distintos puntos del país. Este sábado, el Obelisco porteño se convirtió en el epicentro de un multitudinario homenaje en memoria del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el viernes a los 77 años.

Desde horas de la tarde, fanáticos de distintas edades comenzaron a concentrarse en el centro de Buenos Aires para participar de un banderazo espontáneo convocado a través de redes sociales. Con banderas, remeras, canciones y recuerdos de los míticos recitales del artista, los presentes transformaron el lugar en una gran celebración de su legado musical.

La convocatoria fue una de las tantas expresiones de afecto que surgieron en todo el país tras conocerse la noticia del fallecimiento del músico. En plazas, parques y espacios públicos se replicaron encuentros entre seguidores que compartieron canciones y anécdotas vinculadas a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Foto: NA.

El homenaje antes de la despedida final

Las denominadas "misas ricoteras", habituales entre los seguidores del artista, se multiplicaron desde el viernes y sirvieron como punto de encuentro para quienes buscaban rendir homenaje al cantante.

Mientras tanto, durante las últimas horas se confirmó oficialmente que la despedida pública se realizará este domingo 7 de junio en el Parque Domínico de Avellaneda, donde miles de personas tendrán la posibilidad de acercarse para darle el último adiós.

La ceremonia comenzará a las 11 y será abierta al público. Según informó la familia del músico, el encuentro fue organizado para permitir que seguidores provenientes de distintos puntos del país puedan participar del homenaje y despedirse del artista.

Foto: A24.

Se espera una multitud en Avellaneda

La expectativa por la convocatoria es enorme. Desde distintas provincias comenzaron a organizarse viajes especiales para asistir al velatorio y acompañar la despedida de quien marcó a varias generaciones con su música y su particular mirada sobre la realidad argentina.

La organización prevé una asistencia masiva durante toda la jornada y dispuso un operativo especial para ordenar el ingreso de los fanáticos al predio. También se instalarán puestos sanitarios, postas de hidratación y baños químicos para atender las necesidades de quienes concurran.

La familia del músico pidió que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y compañerismo, destacando que será una oportunidad para homenajear al artista y fortalecer los lazos que históricamente unieron a la comunidad ricotera.

Foto: Infobae.

Liberarán peajes para facilitar el acceso

Ante la magnitud de la convocatoria, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció medidas especiales para agilizar el tránsito durante el domingo.

La concesionaria informó que liberará los peajes de todo el corredor de la Autopista Buenos Aires-La Plata mientras se desarrolle la despedida pública, con el objetivo de facilitar la llegada de los miles de seguidores que viajarán hacia Avellaneda.

La medida alcanzará a los principales accesos que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con La Plata, Berisso y Ensenada. De esta manera, se busca evitar demoras y mejorar la circulación en una jornada que promete convertirse en una de las despedidas populares más multitudinarias de los últimos años para una figura emblemática de la música nacional.