Detallaron cómo será el ingreso al Polideportivo Gatica para el último adiós al Indio Solari

El último adiós al Indio Solari ya tiene definido el lugar, el horario y el esquema de acceso para los miles de fanáticos que se espera participen de la despedida del histórico músico argentino. A través de un comunicado difundido en las redes oficiales del artista, la familia confirmó que el velatorio se desarrollará este domingo 7 de junio en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Según se informó, las puertas se abrirán a las 11 y permanecerán habilitadas “hasta que haga falta”, con el objetivo de que todos los seguidores tengan la posibilidad de despedirse del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, se difundió un mapa con el recorrido de ingreso y egreso del predio, donde se estableció que el acceso del público será únicamente por avenida Bartolomé Mitre y General Otero, sobre uno de los sectores del Parque de los Trabajadores.

Cómo será el operativo de ingreso

De acuerdo con el esquema presentado por la organización, los asistentes deberán ingresar por avenida Bartolomé Mitre, siguiendo un corredor especialmente dispuesto para ordenar el flujo de personas. La salida, en tanto, se realizará por otro sector del predio para evitar cruces y facilitar la circulación.

También se dispusieron vallados en distintos puntos del recorrido y se informó que habrá infraestructura de apoyo para acompañar la masiva convocatoria prevista durante toda la jornada.

Foto: Instagram de Indio Solari.

El mensaje de la familia

Junto con los detalles organizativos, la familia del músico publicó un extenso mensaje dirigido a los seguidores del Indio Solari, en el que pidió que la jornada transcurra en un clima de respeto y acompañamiento mutuo.

“La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, expresaron.

Asimismo, remarcaron que el cuerpo del artista estará presente durante la ceremonia y solicitaron que el encuentro se viva como un homenaje colectivo. “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros”, indicó la propia familia.

Un pedido especial para los fanáticos

En otro tramo del comunicado, la familia llamó a evitar situaciones conflictivas y a sostener el espíritu de comunidad que siempre caracterizó a los seguidores del músico.

“No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, señalaron.

Indio Solari. Foto: Archivo Elonce.

También anticiparon cómo imaginan el recorrido hasta el encuentro final con el artista. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.

Finalmente, el mensaje concluyó con una reflexión sobre el legado cultural del cantante: “Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”.