Confirmaron dónde será el velatorio público del Indio Solari: habrá salidas desde Paraná

El velatorio público del Indio Solari ya tiene lugar y horario confirmados. La familia del músico informó que la despedida se realizará este domingo desde las 11 en el Parque Domínico, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se espera la llegada de miles de seguidores para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari provocó una profunda conmoción en todo el país. Desde que se conoció la noticia, fanáticos de distintas generaciones organizaron encuentros espontáneos, vigilias y las tradicionales “misas ricoteras” en numerosas ciudades argentinas.

Durante la jornada del viernes, Plaza de Mayo se convirtió en el principal punto de encuentro para quienes quisieron despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Al mismo tiempo, ciudades de todo el país replicaron homenajes marcados por la música, las banderas, los abrazos y los recuerdos.

Parque Domínico, el escenario del último adiós

Fuentes de la Municipalidad de Avellaneda confirmaron que el velatorio se llevará a cabo en el salón Gatica del Parque Domínico. El predio, conocido oficialmente como Parque Los Derechos del Trabajador, cuenta con unas diez hectáreas y está ubicado en Villa Domínico.

Las autoridades dispusieron un importante operativo de seguridad ante la magnitud de la convocatoria. Según se informó, alrededor de 1.500 efectivos participarán del dispositivo previsto para garantizar el desarrollo de la despedida.

La decisión de postergar el velatorio para el domingo tuvo como objetivo permitir que seguidores provenientes de distintos puntos del país puedan viajar y participar del homenaje.

Un recital cargado de emoción

Mientras tanto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado mantendrán este sábado el recital programado en Comodoro Rivadavia. El espectáculo, que agotó las 7.500 entradas disponibles, estará atravesado por la emoción y el recuerdo de quien fue fundador y principal referente de la banda.

Desde la organización señalaron que el show tendrá un significado especial y que se analiza la posibilidad de instalar pantallas gigantes en el exterior del predio para quienes no consigan ingresar.

El responsable del operativo de seguridad, Miguel Gómez, sostuvo que el objetivo es que el recital se convierta en “un gran homenaje” al músico fallecido.

Reconocimientos en todo el país

La repercusión de la muerte del Indio Solari también llegó al fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso realizar un minuto de silencio en todos los partidos del Ascenso durante el fin de semana.

La medida alcanzará a los encuentros de la Primera Nacional, Primera B y Primera C. En un comunicado oficial, la entidad definió al músico como un “ícono de la cultura musical argentina” que marcó a varias generaciones con su obra.

En Paraná, ciudad donde nació el artista, también se realizaron homenajes espontáneos frente al histórico edificio del Correo Argentino, donde pasó parte de su infancia. Allí, seguidores y vecinos recordaron su legado artístico y cultural en una emotiva vigilia que se extendió durante varias horas.

Habrá salidas desde Paraná para el velatorio público

La propuesta generó una importante repercusión entre los seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según explicó a Elonce Franco Cacciabue Greca, representante de la empresa Tercotour, los 60 lugares disponibles para viajar desde Paraná y Santa Fe hacia Avellaneda se agotaron en pocas horas debido a la gran cantidad de consultas recibidas tras conocerse la fecha y el lugar del velatorio.

El contingente partirá a las 2 de la madrugada del domingo desde la Terminal de Ómnibus de Paraná y regresará el mismo día, luego de que los pasajeros puedan participar del último adiós al músico. “La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que se contactó con nosotros para solicitarnos hacer el traslado”, señaló, y destacó que el objetivo fue facilitar la posibilidad de acompañar la despedida de un artista que “ha trascendido generaciones y marcado a muchísima gente”.

El país continúa despidiendo a una figura que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural capaz de reunir a generaciones enteras alrededor de sus canciones y su particular forma de interpretar la realidad.