Indio Solari: el emotivo mensaje de Lionel Messi para despedir al ícono del rock

Indio Solari fue despedido por Lionel Messi con un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral y se sumó a las múltiples muestras de afecto que recibió el histórico referente del rock argentino tras conocerse su fallecimiento a los 77 años.

El capitán de la Selección Argentina utilizó una historia en su cuenta oficial de Instagram para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Junto a una imagen del músico durante uno de sus recordados recitales, Messi escribió una breve pero significativa frase: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”.

El mensaje en sus redes del capitán de la Selección Argentina. Foto: Infobae.

El mensaje de la Pulga se convirtió en una de las despedidas más comentadas de la jornada y reflejó el impacto que la figura de Solari tuvo más allá del ámbito musical. Desde artistas y deportistas hasta dirigentes, periodistas y miles de seguidores expresaron su dolor por la partida de una de las personalidades más influyentes de la cultura popular argentina.

Un vínculo marcado por la admiración

La publicación de Messi llegó pocas horas después de que se difundiera un audio inédito grabado por el propio Indio Solari y dirigido al capitán argentino. El mensaje nunca llegó a enviarse porque, según trascendió, el músico no se animó a hacerlo.

Foto: Archivo Elonce.

La grabación fue revelada por el periodista Hernán Castillo en el programa “Y ya lo ve”, emitido por el canal de YouTube LOVE/ST. Según explicó, el audio tenía aproximadamente un mes y medio de antigüedad y había sido compartido por un amigo cercano del cantante con la intención de encontrar la forma de hacérselo llegar a Messi.

“Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino”, expresó Solari en la grabación. El músico también destacó las alegrías que le brindó el rosarino durante su carrera y le deseó bienestar para el futuro.

El pedido de un nuevo Mundial

En el tramo final del mensaje, el cantante incluyó una referencia al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, sostuvo en el audio que se conoció públicamente tras su muerte.

Hernán Castillo relató que el propio Solari había sentido cierta vergüenza de enviar la grabación. “El Indio no se animó a mandárselo”, contó el periodista al explicar por qué el mensaje permaneció guardado hasta ahora.

Tras el fallecimiento del artista, los allegados autorizaron la difusión del archivo. De esa manera, millones de argentinos pudieron conocer una faceta íntima del músico, atravesada por la admiración hacia quien considera uno de los máximos exponentes del deporte nacional.

Foto: Archivo Elonce.

Los elogios que había dedicado a Messi

La admiración de Solari por el capitán argentino no era nueva. Después de la conquista del Mundial de Qatar 2022, el músico había destacado públicamente la actuación de Messi durante una entrevista concedida a Marcelo Figueras.

“El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán y se lo bancó”, había afirmado en aquella oportunidad.

Foto: Archivo Elonce.

En esa misma conversación también comparó al rosarino con Diego Maradona y resaltó la manera en que transitó la fama. “A Messi no lo arruinó la fama”, aseguró el cantante, quien valoró además la madurez y el liderazgo que mostró dentro del campo de juego durante los últimos años de su carrera.

La relación simbólica entre dos de las figuras más populares de la Argentina quedó reflejada en estas horas de despedida. Mientras el país continúa homenajeando al histórico músico, el mensaje de Messi se convirtió en una de las imágenes más representativas de una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el recuerdo de un artista que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.