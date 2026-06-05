 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Miles de fanáticos rinden homenaje al Indio Solari en Plaza de Mayo

La Argentina despide al Indio Solari, fallecido a los 77 años en Parque Leloir. Seguidores del músico se concentran en Plaza de Mayo para rendirle homenaje desde el mediodía, en una convocatoria que reúne a cientos de personas en el corazón político del país.

5 de Junio de 2026
Comenzaron a copar la plaza desde el mediodía.
Comenzaron a copar la plaza desde el mediodía.

REDACCIÓN ELONCE

La Argentina despide al Indio Solari, fallecido a los 77 años en Parque Leloir. Seguidores del músico se concentran en Plaza de Mayo para rendirle homenaje desde el mediodía, en una convocatoria que reúne a cientos de personas en el corazón político del país.

La Argentina llora la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir. El legendario cantante, compositor y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una obra musical que marcó a generaciones enteras y consolidó uno de los fenómenos culturales más masivos del rock nacional.

 

Desde temprano, los seguidores del Indio Solari comenzaron a llegar a Plaza de Mayo para honrar la vida de su ídolo, en una convocatoria prevista para las 18, aunque el espacio frente a la Casa Rosada ya se encontraba colmado desde el mediodía.

Foto: Hern&aacute;n Zenteno
Foto: Hernán Zenteno

El altar montado en el lugar se convirtió en un punto central de la despedida: sobre un mantel blanco puede leerse la frase “Indio, nunca supe de alguien como vos”, acompañada por fotografías en blanco y negro del músico y diversos símbolos de lucha y memoria colectiva.

Un homenaje que crece en el centro porteño

 

Para las 16:30, ya eran cientos las personas reunidas frente a la Casa Rosada, resguardada por un cordón policial. Tras un breve incidente entre algunos fanáticos y las fuerzas de seguridad, la situación volvió a la calma y el homenaje continuó con normalidad.

La escena en Plaza de Mayo refleja la magnitud del fenómeno popular que generó el Indio Solari, cuya última presentación en vivo fue en Olavarría el 11 de marzo de 2017, un recital que reunió a unas 300.000 personas y que quedó marcado por un desenlace trágico.

Foto: Hern&aacute;n Zenteno
Foto: Hernán Zenteno

Es como un compañero de vida, una persona que con su música y su arte me ayudó a crecer y a salir de un montón de situaciones. Lo siento como una gran pérdida”, expresó una fanática de 46 años que participó del homenaje en el centro porteño.

El legado emocional de una generación

Las historias personales se repiten entre los presentes. “Desde chiquito, cualquier momento de mi vida que recuerde tiene las canciones de él, la vida de él, Los Redondos o Los Fundamentalistas. Es como si se hubiera muerto un familiar mío”, relató un joven de 22 años llegado desde Villa Lugano.

El impacto del Indio trasciende lo musical y se instala en la memoria afectiva de miles de seguidores que hoy lo despiden en distintos puntos del país, en una jornada de profundo dolor colectivo.

La despedida oficial

 

Desde su cuenta oficial se informó que la despedida del artista se realizará este sábado, con horario aún a confirmar. Mientras tanto, el homenaje espontáneo en Plaza de Mayo continúa creciendo y convirtiéndose en un símbolo de la conexión entre el músico y su público.

Temas:

Plaza de Mayo Indio Solari Homenaje
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso