Miles de fanáticos rinden homenaje al Indio Solari en Plaza de Mayo

La Argentina llora la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir. El legendario cantante, compositor y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una obra musical que marcó a generaciones enteras y consolidó uno de los fenómenos culturales más masivos del rock nacional.

Desde temprano, los seguidores del Indio Solari comenzaron a llegar a Plaza de Mayo para honrar la vida de su ídolo, en una convocatoria prevista para las 18, aunque el espacio frente a la Casa Rosada ya se encontraba colmado desde el mediodía.

Foto: Hernán Zenteno

El altar montado en el lugar se convirtió en un punto central de la despedida: sobre un mantel blanco puede leerse la frase “Indio, nunca supe de alguien como vos”, acompañada por fotografías en blanco y negro del músico y diversos símbolos de lucha y memoria colectiva.

Un homenaje que crece en el centro porteño

Para las 16:30, ya eran cientos las personas reunidas frente a la Casa Rosada, resguardada por un cordón policial. Tras un breve incidente entre algunos fanáticos y las fuerzas de seguridad, la situación volvió a la calma y el homenaje continuó con normalidad.

La escena en Plaza de Mayo refleja la magnitud del fenómeno popular que generó el Indio Solari, cuya última presentación en vivo fue en Olavarría el 11 de marzo de 2017, un recital que reunió a unas 300.000 personas y que quedó marcado por un desenlace trágico.

Foto: Hernán Zenteno

“Es como un compañero de vida, una persona que con su música y su arte me ayudó a crecer y a salir de un montón de situaciones. Lo siento como una gran pérdida”, expresó una fanática de 46 años que participó del homenaje en el centro porteño.

El legado emocional de una generación

Las historias personales se repiten entre los presentes. “Desde chiquito, cualquier momento de mi vida que recuerde tiene las canciones de él, la vida de él, Los Redondos o Los Fundamentalistas. Es como si se hubiera muerto un familiar mío”, relató un joven de 22 años llegado desde Villa Lugano.

El impacto del Indio trasciende lo musical y se instala en la memoria afectiva de miles de seguidores que hoy lo despiden en distintos puntos del país, en una jornada de profundo dolor colectivo.

La despedida oficial

Desde su cuenta oficial se informó que la despedida del artista se realizará este sábado, con horario aún a confirmar. Mientras tanto, el homenaje espontáneo en Plaza de Mayo continúa creciendo y convirtiéndose en un símbolo de la conexión entre el músico y su público.