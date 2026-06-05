Adiós al Indio Solari: una “misa ricotera” se reunirá en Plaza de Mayo para despedirlo

Un mural en homenaje al Indio Solari en Paraná.

Tras la inmensa tristeza que generó la noticia de su fallecimiento, los seguidores del Indio Solari decidieron organizar un sentido homenaje.

A través de las redes sociales, los fanáticos se autoconvocaron para realizar una histórica y emotiva despedida masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

A qué hora es la "misa ricotera" por el Indio Solari

La histórica Plaza de Mayo será el epicentro absoluto de este encuentro popular y autogestionado. Según la información que circula mediante múltiples cadenas digitales, la convocatoria popular se llevará a cabo hoy a las 18 horas.

Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos para entonar los históricos himnos de "Los Redondos" y recordar su inigualable poesía.

De esta forma, el público buscará brindarle un último y cálido adiós al ídolo máximo del rock nacional, transformando el profundo dolor en una verdadera celebración de su eterno legado cultural.