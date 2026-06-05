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Sociedad Murió el legendario músico

Adiós al Indio Solari: una “misa ricotera” se reunirá en Plaza de Mayo para despedirlo

Los fanáticos se reunirán en una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari. La cita es en Plaza de Mayo de Buenos Aires. Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos.

5 de Junio de 2026
Un mural en homenaje al Indio Solari en Paraná.
Un mural en homenaje al Indio Solari en Paraná. Foto: (Elonce).

Los fanáticos se reunirán en una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari. La cita es en Plaza de Mayo de Buenos Aires. Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos.

Tras la inmensa tristeza que generó la noticia de su fallecimiento, los seguidores del Indio Solari decidieron organizar un sentido homenaje.

A través de las redes sociales, los fanáticos se autoconvocaron para realizar una histórica y emotiva despedida masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

A qué hora es la "misa ricotera" por el Indio Solari

 

La histórica Plaza de Mayo será el epicentro absoluto de este encuentro popular y autogestionado. Según la información que circula mediante múltiples cadenas digitales, la convocatoria popular se llevará a cabo hoy a las 18 horas.

Se espera que una inmensa multitud acuda con sus banderas, remeras e instrumentos para entonar los históricos himnos de "Los Redondos" y recordar su inigualable poesía.

 

De esta forma, el público buscará brindarle un último y cálido adiós al ídolo máximo del rock nacional, transformando el profundo dolor en una verdadera celebración de su eterno legado cultural.

Temas:

Indio Solari convocatoria rock nacional
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