Diputado impulsa que el velorio del Indio Solari se realice en el Congreso de la Nación

El velorio del Indio Solari podría realizarse en el Congreso de la Nación, luego de que un diputado nacional presentara una propuesta formal para poner el edificio legislativo a disposición de la familia del histórico músico, fallecido este viernes por la mañana. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en todo el país y miles de fanáticos comenzaron a rendirle homenaje.

A pocas horas de conocerse el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, seguidores del artista se acercaron a su domicilio en Parque Leloir para expresar sus condolencias, publicó Infocielo. Paralelamente, dirigentes políticos y referentes de distintos ámbitos manifestaron públicamente su pesar por la pérdida de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Mientras tanto, la familia informó mediante un comunicado que todavía no está definido cómo será la despedida pública. “En breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, señalaron.

La propuesta para despedirlo en el Congreso

En ese contexto, el diputado nacional Pablo Juliano presentó una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para ofrecer el Congreso de la Nación como sede de un eventual velorio abierto al público.

El legislador radical sostuvo que el edificio legislativo podría convertirse en un espacio adecuado para canalizar el reconocimiento popular hacia el músico. “La despedida pública del Indio Solari encontraría en esta institución un ámbito apropiado para canalizar el reconocimiento y el afecto de la ciudadanía”, argumentó en la presentación.

La propuesta ya fue ingresada formalmente y ahora queda bajo análisis de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. No obstante, la decisión final dependerá exclusivamente de la familia del artista.

Investigan las causales de muerte

En paralelo a la organización de los homenajes, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Ituzaingó inició actuaciones judiciales de rutina para determinar las causales del fallecimiento.

Según informaron fuentes judiciales, se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual en este tipo de situaciones. “Ante la muerte del Indio Solari en su domicilio, la UFI 2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones habituales para estos casos”, indicaron.

Las autoridades aclararon además que el músico padecía mal de Párkinson y remarcaron que, hasta el momento, “nada indica o señala otra causa de muerte”. Mientras se desarrollan esas actuaciones, miles de seguidores permanecen a la espera de conocer dónde podrán darle el último adiós a una de las máximas figuras de la música argentina.