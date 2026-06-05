El recuerdo del día en el que Paraná declaró "Ciudadano Ilustre" a "El Indio" Solari

La figura de Carlos Alberto “Indio” Solari volvió a ocupar un lugar central en Paraná tras conocerse su fallecimiento. La ciudad entrerriana que lo vio nacer había avanzado en octubre de 2025 con un reconocimiento histórico al declararlo Ciudadano Ilustre y preservar el sitio donde transcurrieron sus primeros años de vida.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de Paraná mediante una ordenanza que contemplaba la colocación de una placa con código QR informativo en el edificio del Correo Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo 114, lugar identificado como la casa natal del fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La propuesta fue impulsada por el concejal Máximo Miguez y contó con el acompañamiento del Colectivo Cultural “La Casa del Indio”, integrado por artistas, músicos y comunicadores que trabajaron durante años para reconstruir la historia del músico en la capital entrerriana.

Una distinción en la ciudad que lo vio nacer

Uno de los integrantes del colectivo, el comunicador social Fabricio Retamal, recordó que la tarea de identificar el lugar exacto de nacimiento de Solari demandó una extensa investigación.

“La investigación tardó alrededor de dos años. Se complicó más de lo que pensábamos porque no lográbamos encontrar en Paraná un archivo o museo que tuviera documentación urbana de la época en que nació el Indio, en 1949”, relató.

Declararon "Ciudadano Ilustre" a "El Indio" Solari

Según explicó, la clave surgió tras acceder al archivo histórico de Obras Sanitarias Municipal. Allí encontraron los planos originales del edificio del Correo y Telecomunicaciones que permitieron establecer la correspondencia entre la antigua numeración y la actual dirección de calle 25 de Mayo.

“Ahí encontramos el plano original del Correo donde consta que 25 de Mayo Nº 52 hoy es el 25 de Mayo Nº 114. Así pudimos ubicar la casa natal del Indio Solari”, detalló.

Un símbolo cultural para Paraná

Retamal sostuvo que la declaración de Ciudadano Ilustre representó mucho más que un reconocimiento honorífico. “Esta distinción no es solamente una reparación histórica. Él siempre se reconoció paranaense, entrerriano, y habló con mucho cariño de Paraná en las pocas entrevistas que dio a lo largo de su carrera”, expresó.

Además, destacó el valor simbólico que la figura de Solari puede representar para las nuevas generaciones. “También es una cuestión que le sirve a Paraná como un espejo cultural para los chicos y adolescentes”, afirmó.

La iniciativa buscó rescatar el vínculo del músico con la ciudad y consolidar un espacio de memoria ligado a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

La casa donde nació una pasión

El edificio del Correo y Telecomunicaciones, emplazado en la esquina de 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a la Plaza 1º de Mayo, conserva una historia especial en la biografía de Solari.

Su padre se desempeñaba como jefe del distrito postal y la familia residía dentro de una de las dependencias del inmueble.

El propio músico relató en distintas entrevistas que desde ese lugar escuchaba las bandas que se presentaban en la Plaza 1º de Mayo. Aquellas experiencias marcaron sus primeros contactos con la música y despertaron una pasión que terminaría transformándolo en una de las figuras más trascendentes del rock nacional.

Con su partida, Paraná vuelve a mirar hacia ese edificio histórico donde comenzó la historia de un artista que dejó una huella imborrable en la cultura argentina