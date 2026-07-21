Messi llegó a la Argentina tras el Mundial y crece la expectativa por su futuro deportivo

Lionel Messi regresó a la Argentina durante la mañana de este martes 21 de julio, luego de completar su participación con la Selección en la Copa del Mundo 2026. El futbolista arribó pasadas las 6 al Aeropuerto Internacional de Rosario, acompañado por su familia.

El capitán había permanecido en Estados Unidos después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. Rodrigo De Paul también se quedó en ese país tras la finalización del torneo, según informó Infobae.

El rosarino viajó inicialmente desde Nueva York hacia Miami y luego abordó un avión privado con destino a su ciudad natal. Está previsto que permanezca durante algunos días en su casa ubicada en el barrio privado Kentucky, en Funes, antes de retomar sus compromisos profesionales.

El regreso de Messi al Inter Miami

Después del período de descanso junto a sus seres queridos, Messi deberá reincorporarse al Inter Miami para volver a competir oficialmente. El club estadounidense espera nuevamente al capitán tras su participación mundialista con el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Su llegada a Rosario también renovó la expectativa en torno a los próximos pasos de su carrera deportiva. Hasta el momento, el futbolista no realizó anuncios sobre su futuro con la Selección Argentina y sus únicas palabras públicas después de la final fueron difundidas mediante las redes sociales.

En ese mensaje, el delantero reflejó sus sensaciones luego del desenlace ante España. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno”, expresó al recordar el recorrido realizado por el equipo durante la competencia.

El mensaje después de la final del Mundial

Messi destacó los encuentros que el seleccionado logró revertir durante el certamen y agradeció el acompañamiento recibido. “Este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló al realizar un balance de la actuación argentina.

El capitán también remarcó el respaldo de los hinchas a lo largo de la campaña y valoró la identificación generada alrededor del plantel. “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, manifestó.

Finalmente, felicitó a España por la obtención del campeonato, definido con un gol de Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo suplementario. Mientras descansa en Funes, la atención estará centrada en su regreso al Inter Miami y en las decisiones que adopte sobre la continuidad de su trayectoria internacional.