Invitaron a la Fiesta del Pirok que se desarrollará este sábado en Crespo

REDACCIÓN ELONCE
Gastronomía, danzas y música alemana confluirán en una nueva edición de la Fiesta del Pirok, que se desarrollará este sábado 25 en el Castillón Alemán, en Crespo. Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos, supo Elonce.
La Fiesta del Pirok en Crespo fue presentada oficialmente en Paraná y se prepara para celebrar su 36ª edición con gastronomía típica, danzas y música alemana. El anuncio se realizó en el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y contó con la participación del presidente del organismo, Jorge Satto; la secretaria de Cultura y Turismo de Crespo, Ana Udrizar, y el presidente del Grupo Coreográfico Edelweiss, Javier Lell.
Satto destacó que la Fiesta del Pirok forma parte del amplio calendario de celebraciones populares de Entre Ríos y valoró el trabajo de las instituciones que mantienen vivas las tradiciones de los alemanes del Volga.
Gastronomía, danzas y cuatro orquestas alemanas
La 36ª edición de la Fiesta del Pirok se realizará el sábado 25 de julio en el Castillo Alemán de Crespo. Las actividades comenzarán durante la mañana con la venta de pirok para llevar y continuarán desde las 18 con espectáculos de ballets de Crespo y de las aldeas vecinas.
El evento también contará con comedor típico, servicio de cantina, mesa dulce y distintas propuestas gastronómicas. Además de una amplia cartelera musical con cuatro orquestas alemanas en vivo: Bandita Edelweiss, Herencia Alemana, Grupo Tentación y un espectacular cierre a cargo de la reconocida banda Los Príncipes.
Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos y podrán adquirirse directamente en el ingreso al predio. Los organizadores destacaron que el lugar dispone de amplio estacionamiento y espacios cubiertos para garantizar el desarrollo de la fiesta aun en caso de mal tiempo.
Una celebración que impulsa el turismo de eventos
La secretaria de Cultura y Turismo de Crespo, Ana Udrizar, remarcó que la fiesta representa una herramienta clave para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.
Explicó que Crespo depende en gran medida del turismo de eventos y que celebraciones como la Fiesta del Pirok generan movimiento en los comercios, los emprendimientos, los prestadores de servicios y la gastronomía local. Además, destacó el trabajo del Grupo Coreográfico Edelweiss por sostener una tradición que también beneficia a las aldeas de la región.
Por su parte, Javier Lell señaló que la organización apuesta cada año a sumar novedades sin perder la esencia de una fiesta que rescata las raíces culturales de los descendientes de los alemanes del Volga.
Para incentivar el rescate cultural, la comisión organizadora anunció que todas aquellas personas que asistan vistiendo trajes típicos o algún atuendo tradicional alemán, participarán en el sorteo de cuatro importantes premios, entre los que se destacan una estadía de dos noches para cuatro personas en Punta del Este (Uruguay), alojamiento en las cabañas Costa Florentino de Puerto Alvear, estadías en las Cabañas Municipales de Valle María y una cena en el tradicional comedor Münich de Aldea Brasileira.