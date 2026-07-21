Paredes se reincorporó a Boca y quiere jugar por Sudamericana pese a una lesión

Leandro Paredes se sumó este martes a los entrenamientos de Boca luego de completar su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. El mediocampista llegó al predio de Ezeiza prácticamente sin descanso y manifestó su intención de estar disponible para el próximo compromiso.

El Xeneize recibirá este jueves 23 de julio a O’Higgins por el encuentro de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 21.30 y se disputará en La Bombonera.

El futbolista había arribado al país durante el lunes junto con la delegación argentina y se presentó en el club a la mañana siguiente. Según informó TyC Sports, mantendrá una conversación con el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena y con los profesionales médicos.

La lesión que arrastra Paredes

El volante terminó el Mundial con una fisura en una de sus costillas y diferentes molestias físicas. Antes de adoptar una decisión, será sometido a una evaluación para determinar si puede competir sin agravar el cuadro.

Paredes acumuló 696 minutos distribuidos en siete encuentros durante la competencia internacional. La exigencia sostenida y el corto período de recuperación representan los principales factores que analizarán los especialistas.

De vuelta en casa. Nuestro capitán. 💙💛💙 pic.twitter.com/ui1xdMUt5a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2026

A pesar de la proximidad del encuentro, su presencia todavía no fue descartada. Arruabarrena esperará la evolución hasta último momento debido a la importancia deportiva del capitán y a su deseo de participar en la serie.

El partido ante O’Higgins

El mediocampista ingresó durante el segundo tiempo de la final frente a España. Una vez concluido el encuentro, recibió una expulsión como consecuencia de un cruce con Gavi y Eric García.

Ahora, Paredes busca dejar atrás el desenlace del Mundial y enfocarse rápidamente en la actividad de Boca. El primer compromiso será determinante para tomar ventaja en la eliminatoria antes de disputar la revancha.

La decisión definitiva quedará en manos del entrenador y del cuerpo médico después de la evaluación programada. Aunque quedan solamente dos días para el partido, en el club mantienen abierta la posibilidad de incluirlo entre los convocados para recibir a O’Higgins.