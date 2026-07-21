Frigerio destacó el impacto de la energía renovable en la producción

El gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a la Granja Ombú, un establecimiento avícola ubicado en el departamento La Paz, y destacó el buen momento que vive el sector. Además valoró la incorporación de tecnología de energía fotovoltaica por parte de la empresa para optimizar su esquema productivo.

La iniciativa, concretada mediante el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permite a la empresa reducir significativamente sus costos operativos y mejorar la sostenibilidad ambiental de su actividad.

El mandatario subrayó que este tipo de inversiones son fundamentales para fortalecer al sector avícola, al que calificó como uno de los más competitivos y estratégicos de la provincia. Durante la recorrida que realizó por las instalaciones, Frigerio señaló el esfuerzo del sector privado para seguir creciendo e invirtiendo en contextos desafiantes. "Estamos visitando productores del sector más competitivo y más importante que tenemos en la provincia, el sector avícola, un sector que está creciendo, que está invirtiendo", afirmó.

En relación a la implementación de energías renovables, destacó que la empresa "invirtió en paneles solares que en los momentos de pico de demanda les permiten recortar el gasto que tenían antes".

Por su parte, la propietaria de Granja Ombú, Zulma Volker, brindó detalles sobre la implementación del proyecto y los beneficios directos que perciben. "Se trata de un proyecto que presentamos en el CFI, para incorporar energía fotovoltaica en nuestra granja", explicó, señalando que la decisión se tomó ante las grandes demandas de energía que requiere la producción avícola.

"Logramos la instalación de paneles solares y de esta manera reducir hasta un 50 por ciento el consumo", dijo Volker al indicar la eficiencia del sistema. Además, resaltó que en los períodos de vacío sanitario, cuando no hay consumo interno, "la energía fotovoltaica la inyectamos a la cooperativa eléctrica", apostando así a "energías limpias y renovables" para el futuro.

En el mismo sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo, analizó la importancia estratégica de estas obras para la infraestructura energética regional.

"Esta línea de paneles solares es importantísima para la provincia", sostuvo el funcionario. Bernaudo explicó que, si bien la red provincial es completa, existen puntos críticos de potencia: "Acá estamos en la punta de la distribución de La Paz, así que lo que ellos hacen, además, ayuda a mantener la línea", aseguró el ministro.