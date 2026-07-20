Federación Agraria de Entre Ríos rechazó la derogación de la ley sobre extranjerización de tierras

Federación Agraria de Entre Ríos rechazó la derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras durante la Asamblea Anual Ordinaria del Distrito III, realizada en la ciudad de Crespo con la participación de representantes de distintas filiales de la provincia.

En el encuentro, organizado por la filial Crespo, los delegados debatieron las principales problemáticas que afectan al sector agropecuario y renovaron autoridades. En ese marco, el productor arrocero Luciano Challio fue ratificado como director del Distrito III, mientras que Gastón Velásquez y Lucero Kuhn fueron confirmados como coordinadores de la Juventud Federada.

Durante las deliberaciones, los productores expresaron un enérgico rechazo a la posible derogación de la normativa nacional que establece límites a la extranjerización de tierras, al considerar que se trata de una herramienta clave para proteger el acceso y el arraigo de los productores argentinos.

Cuestionamientos a UPOV 91 y al contexto económico

Otro de los temas centrales de la asamblea fue el rechazo a la eventual adhesión de Argentina a UPOV 91, el sistema internacional que contempla el patentamiento de los eventos de mejoramiento vegetal y limita el derecho de uso propio de semillas por parte de los agricultores.

Además, los federados advirtieron sobre la continuidad de una elevada presión fiscal y la escasa disponibilidad de financiamiento para pequeños y medianos productores, una situación que, afirmaron, condiciona la competitividad y el desarrollo del sector.

También se analizó el complejo panorama que atraviesan dos economías regionales fundamentales para Entre Ríos: el arroz y la citricultura. Según expusieron productores vinculados a ambas actividades, desde hace tiempo trabajan con márgenes negativos y sin perspectivas de una recuperación en el corto plazo.

Ratificaron el compromiso con la producción

Durante el cierre del encuentro, los delegados reafirmaron su decisión de continuar aportando al desarrollo económico de la provincia y del país, destacando el esfuerzo y el arraigo territorial que caracteriza a los pequeños y medianos productores.

Asimismo, la asamblea dejó formalizada la continuidad de Luciano Challio al frente del Distrito III y renovó el respaldo a la participación de los jóvenes federados en la conducción institucional de la entidad.