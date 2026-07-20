AGMER Paraná realizó una volanteada durante el paro docente de este lunes

AGMER realizó una volanteada en Paraná durante el paro docente de 24 horas para visibilizar el reclamo salarial que mantienen los trabajadores de la educación. La actividad se desarrolló este lunes en la peatonal San Martín, frente a la Plaza 1º de Mayo, donde representantes del gremio entregaron folletos e informaron a la ciudadanía sobre la situación del sector.

El secretario general de AGMER Seccional Paraná, Manuel Gómez, explicó a Elonce que la medida de fuerza se llevó adelante en toda la provincia y sostuvo que el principal reclamo apunta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes.

"Hoy como AGMER estamos con un paro de 24 horas en toda la provincia y en el departamento Paraná realizando una volanteada para acercarnos a la ciudadanía y comentar el estado de situación de los trabajadores de la educación en cuanto a lo salarial", expresó.

"El salario perdió entre un 14% y un 16% de poder adquisitivo"

Gómez afirmó que las propuestas salariales presentadas por el Gobierno provincial durante las negociaciones paritarias resultaron insuficientes para recomponer los ingresos del sector. "Tenemos un salario que no alcanza y que no viene teniendo una recuperación de la pérdida del poder adquisitivo que se viene sufriendo durante 2026", señaló.

En ese sentido, aseguró que el deterioro salarial ronda "entre un 14% y un 16% en lo que va de la primera parte del año", situación que calificó como "alarmante".

Además, indicó que las dos propuestas presentadas por el Gobierno entrerriano en la Secretaría provincial de Trabajo estuvieron "muy lejos de garantizar una recuperación del salario a corto y mediano plazo".

Volanteada del gremio docente (foto Agmer Paraná)

Reclaman una nueva convocatoria a paritarias

El dirigente gremial sostuvo que las instancias de negociación actualmente se encuentran estancadas y reclamó una nueva audiencia con el Ejecutivo provincial.

"Se agotó la instancia en la Secretaría de Trabajo. Nosotros instamos a que exista una nueva audiencia donde el Gobierno vuelva a presentar una propuesta. Eso no ocurrió y por eso nos declaramos en estado de beligerancia y hoy estamos de paro", manifestó.

Según explicó, el conflicto continúa abierto y el sindicato espera que la Provincia retome el diálogo con una oferta superadora que permita destrabar la situación.

Aseguran que el acatamiento ronda el 85% en el departamento Paraná

Respecto del nivel de adhesión a la medida de fuerza, Gómez indicó que el paro tuvo una importante respuesta en el departamento Paraná. "Estamos en un acatamiento que ronda el 85%, un porcentaje importante porque responde a un reclamo genuino de los trabajadores de la educación", aseguró.

Asimismo, consideró que incluso muchos docentes que asistieron a trabajar comparten el planteo del gremio, aunque decidieron no adherirse por temor a los descuentos salariales derivados del paro. "No es una cuestión antojadiza del sindicato, sino una realidad que viven los trabajadores todos los días", remarcó.

Volanteada del gremio docente (foto Agmer Paraná)

Destacaron el respaldo de la comunidad

Durante la volanteada, integrantes de AGMER dialogaron con vecinos y entregaron material informativo sobre los motivos del reclamo.

Gómez valoró la recepción de la ciudadanía y aseguró que numerosas personas expresaron su apoyo al conflicto docente. "Muchos tienen familiares, hijos o conocidos que trabajan en la docencia y conocen de cerca esta realidad. Ese acompañamiento nos da fuerza para seguir con esta pelea", afirmó.

Por último, adelantó que las medidas continuarán durante los próximos días.

Este martes, el gremio retomará el acampe en Plaza Mansilla vinculado al debate por la reforma del sistema previsional y, posteriormente, convocará a un congreso provincial para definir la continuidad del plan de lucha y las próximas acciones gremiales.