Regreso a clases en Entre Ríos: el ciclo lectivo se reanuda con paro docente

Se reanudan las clases tras el receso en Entre Ríos

Tras el receso invernal, este lunes se reanuda el ciclo lectivo en Entre Ríos, aunque en algunos establecimientos educativos, el regreso a las aulas se verá alterado por un paro docente convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Ambos gremios resolvieron la semana pasada parar por 24 horas, luego de que las negociaciones paritarias con el Poder Ejecutivo provincial no prosperaran. De todas maneras, el Gobierno provincial confirmó que abonará parte del aumento ofrecido por decreto.

La secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, explicó a Elonce que la medida de fuerza fue adoptada al considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

"El paro será a nivel provincial y cada departamento llevará adelante diferentes actividades, como radios abiertas, volanteadas, concentraciones y distintas modalidades de protesta", señaló. Además, confirmó que el martes el gremio retomará el acampe frente a Casa de Gobierno, en Paraná.

Reclaman una mejora salarial y esperan una nueva convocatoria

Fimpel sostuvo que el principal reclamo continúa siendo la recomposición de los salarios docentes y cuestionó la oferta oficial para julio. "El Gobierno ofrece un 3% con los haberes de julio y seguimos teniendo una pérdida salarial cercana al 14% entre diciembre y junio de 2026", aseguró.

De hecho, la dirigente remarcó que el salario mínimo garantizado continúa lejos del costo de la canasta básica. "Hoy hablan de un salario inicial de 850 mil pesos y la línea de pobreza está por encima del millón y medio de pesos. La brecha es enorme", expresó.

En es más, la secretaria adjunta de Agmer también rechazó que parte de la propuesta oficial esté integrada por sumas no remunerativas. "El Gobierno profundiza los montos en negro. Sabe que son inconstitucionales, que hemos recurrido a la Justicia y que no puede seguir ofreciendo ni pagando montos no remunerativos", sostuvo.

Los docentes técnicos también realizan este lunes 20 un paro en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante las negociaciones paritarias.

El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, explicó a Elonce que la decisión responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación.

Aseguró que las propuestas realizadas hasta el momento "no reconocen la desactualización salarial" que atraviesa el sector docente.

Aguirre indicó que el gremio participó de dos reuniones paritarias, aunque sostuvo que la propuesta oficial no registró modificaciones.

Según explicó, la oferta presentada por el Ejecutivo no contempla la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación. "Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores", afirmó.

El dirigente agregó que, pese a las instancias de negociación, "la oferta sigue siendo exactamente la misma".