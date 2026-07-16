AGMER confirmó un paro para el lunes 20, fecha de la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno

AGMER confirmó que realizará un paro de 24 horas el próximo lunes 20 de julio, por lo que el regreso a clases después del receso invernal se verá afectado en los establecimientos donde haya adhesión. La medida fue definida luego de que las negociaciones salariales con el Gobierno provincial concluyeran sin acuerdo.

La resolución fue adoptada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de AGMER. En un comunicado, la organización informó que la protesta tendrá como eje el reclamo por una recomposición salarial y la continuidad de las discusiones paritarias.

El conflicto se profundizó después de que los sindicatos docentes rechazaran la propuesta presentada por el Ejecutivo entrerriano. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno resolvió liquidar por decreto el primer tramo del incremento ofrecido para los haberes de julio.

Qué aumento dispuso el Gobierno provincial

La medida oficial contempla una suba del 3% para julio, con actualización de la base de cálculo a junio. También incluye una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad, según la extensión de la jornada laboral de cada trabajador.

Además, el Ejecutivo estableció que el salario mínimo docente se eleve a $850.000 desde julio. Según la información difundida por la Secretaría de Trabajo, ese cambio representa un incremento cercano al 14% respecto del piso que se encontraba vigente.

Desde AGMER rechazaron la propuesta y plantearon que el ofrecimiento no resulta suficiente frente a la evolución de los precios. La entidad gremial también cuestionó que la negociación fuera cerrada sin alcanzar un entendimiento entre las partes.

El reclamo del gremio docente

En su comunicado, AGMER señaló que el paro marcará el “no inicio” de las actividades posteriores a las vacaciones de invierno. La organización reclamó “salarios dignos para la docencia entrerriana” y pidió que se mantengan ámbitos de discusión para analizar una recomposición.

La secretaria adjunta del sindicato, Lía Fimpel, había manifestado que la conducción pretendía continuar con la negociación. “Nosotros rechazamos esa oferta porque era un 3% calculado sobre los haberes de noviembre, cuando ya conocíamos que la inflación acumulada ronda el 20%”, manifestó.

La dirigente también cuestionó la decisión del Gobierno de avanzar con la liquidación por decreto. Desde el Ejecutivo, en tanto, se informó que los haberes de julio se abonarán con el primer tramo del aumento ofrecido.

La medida de fuerza se desarrollará durante toda la jornada del lunes 20 de julio, fecha prevista para la reanudación de las actividades escolares en Entre Ríos. El alcance dependerá del nivel de adhesión que tenga la convocatoria en cada establecimiento educativo.