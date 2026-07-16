“Pensé que me iban a matar”, dijo árbitra golpeada por padres en partido infantil en Concordia

Yamila Sanabria Carrera relató cómo fue la agresión que sufrió al finalizar un partido en Concordia. Aseguró que perdió el conocimiento tras recibir golpes y patadas.
La árbitra Yamila Sanabria Carrera fue víctima de una violenta agresión que sufrió el domingo al finalizar un partido del Torneo "Lanús Tu Amigo", en el Estadio Único de Concordia. Aseguró que fue atacada por un grupo de padres de jugadores de la categoría 2015 de Real Concordia, perdió el conocimiento durante la golpiza y ya radicó la denuncia correspondiente.
Al recordar lo ocurrido, afirmó que “en un momento pensé que me iban a matar”. Según explicó, las agresiones comenzaron desde el inicio del encuentro con insultos provenientes de la tribuna y se intensificaron una vez finalizado el partido.
Sanabria Carrera relató que el clima fue hostil desde los primeros minutos del encuentro. “Se disputó el partido de la categoría 2015 aproximadamente a las 15 horas. Apenas comenzó el juego recibí insultos de padres de Real Concordia. Me gritaban ‘hija de mil p...’, ‘payasa, volvé al circo de donde saliste’, ‘mugrienta de m...’ y muchas otras cosas”, recordó.
La árbitra explicó que, al terminar el partido, se dirigió junto a sus asistentes hacia el vestuario arbitral, donde un grupo de personas ya la esperaba. “Cuando salimos comenzaron a amenazarme. Me gritaban ‘te voy a matar, negra de m...’ y enseguida empezaron los golpes”, afirmó.
“Me dejaron inconsciente”
De acuerdo con su relato, recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo y luego fue atacada con patadas.
“Lo más grave fue cuando uno de los hombres me pegó dos patadas en el pecho y otra en la cabeza. Ahí perdí el conocimiento”, aseguró e indicó que la mayoría de las personas que participaron de la agresión eran mujeres, aunque sostuvo que uno de los hombres fue quien le provocó las lesiones más severas. También señaló que entre las agresoras había una mujer que sería esposa de un efectivo policial.
Tras la golpiza, fue asistida por personal del servicio de emergencias, que la estabilizaron con oxígeno ya que "no podía respirar”. Además, destacó la intervención de sus compañeros y de los planilleros, quienes lograron sacarla del lugar; "si no, no sé qué hubiese pasado”, expresó.
Pidió que haya medidas para evitar nuevos hechos
Sanabria Carrera explicó que decidió hacer pública la agresión con el objetivo de visibilizar la violencia que enfrentan quienes cumplen tareas arbitrales.
“Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a alguno de mis compañeros”, advirtió a 7 Páginas.
Asimismo, reclamó que se adopten medidas para prevenir situaciones similares. “La agresión física que sufrí fue grave. Espero que el club tome las medidas correspondientes”, manifestó.
La causa quedó en manos de la Justicia
La árbitra confirmó que realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de Concordia y luego amplió su declaración en la Jefatura Departamental. Según explicó, durante las actuaciones pudo identificar a varias de las mujeres involucradas en la agresión y "estamos tratando de confirmar la identidad de los padres varones que también participaron de la agresión”.
Aunque afirmó que comenzó a recuperarse emocionalmente, sostuvo que todavía presenta consecuencias físicas producto de la golpiza. Los médicos le indicaron reposo durante varias semanas, por lo que no podrá continuar con su actividad como árbitra.
"Espero recuperarme pronto porque para mí y mi familia el arbitraje representa un ingreso que nos permite sostener nuestro hogar”, concluyó.