Qué artistas actuarán en la ceremonia de clausura de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo cuando Argentina y España se enfrenten este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino que además ofrecerá un espectáculo de clausura con reconocidos artistas de la música y el entretenimiento internacional.

La FIFA confirmó que la ceremonia comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, previsto para las 16 (hora argentina), y contará con una producción especialmente diseñada para cerrar una edición histórica de la Copa del Mundo.

Entre las figuras anunciadas por el máximo organismo del fútbol se destacan la cantante italiana Laura Pausini, el británico Robbie Williams, la estadounidense Nicole Scherzinger y el popular creador de contenidos IShowSpeed.

A ellos se sumará el actor Tom Cruise, mientras que la FIFA adelantó que habrá otros invitados especiales cuyos nombres aún no fueron revelados.

Además, la artista estadounidense Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en la previa del encuentro decisivo.

Una producción de nivel internacional

La ceremonia estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya trabajó junto a la FIFA en anteriores competencias internacionales y que será la responsable de la puesta en escena en el MetLife Stadium.

Según informó la entidad que preside el fútbol mundial, el espectáculo buscará reflejar "la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones", un torneo que marcó el estreno del nuevo formato con mayor cantidad de participantes.

El organismo sostuvo además que el Mundial 2026 "ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande", por lo que la ceremonia de clausura buscará sintetizar ese espíritu antes de que comience el partido entre argentinos y españoles.

Argentina y España definirán al campeón

Luego de vencer a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal disputada en Atlanta, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a una España que eliminó a Francia y procurará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Con un estadio colmado y un espectáculo artístico de primer nivel, el MetLife Stadium será el escenario de una jornada que combinará música, entretenimiento y fútbol antes de conocer al campeón del Mundial 2026.