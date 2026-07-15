La Fan Zone de Paraná fue una fiesta: Argentina venció a Inglaterra y está en la final

La Fan Zone de Paraná explotó de emoción luego de que Argentina venciera a Inglaterra y consiguiera la clasificación a la final del Mundial 2026. Apenas terminó el partido, los cientos de hinchas reunidos frente a la pantalla gigante se abrazaron, saltaron y cantaron para celebrar una nueva hazaña de la Selección.

El pitazo final desató un festejo multitudinario en el centro de la capital entrerriana. Familias, grupos de amigos, niños y adultos levantaron sus banderas y entonaron canciones dedicadas al equipo nacional, tras una semifinal que estuvo cargada de tensión y que Argentina logró remontar en el segundo tiempo.

La alegría contrastó con los nervios que habían dominado gran parte del encuentro. Inglaterra se había puesto en ventaja, pero la Selección reaccionó, alcanzó el empate y luego convirtió el gol que le permitió dar vuelta el resultado y asegurar su presencia en el partido decisivo.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, gorros y mucho entusiasmo, los simpatizantes fueron colmando el predio a medida que se acercaba la hora del encuentro. Algunos aprovecharon para almorzar en el lugar, mientras otros prefirieron respetar las cábalas y esperar el inicio del partido sin probar bocado.

Antes de que comenzara el encuentro, Diamela ya tenía claro cuál sería el resultado.

"Para mí gana Argentina 3 a 1", pronosticó.

Consultada sobre su jugador favorito, respondió sin dudar:

"Paredes", dijo entre sonrisas, y explicó: "Por los ojitos verdes. Jugador de Boca, obvio".

La ilusión de vivir una jornada histórica

Entre los presentes estuvo Jonathan, de 12 años, quien visitó por primera vez la Fan Zone para seguir un partido de la Selección.

Antes del comienzo del encuentro expresó su deseo de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pudiera resolver el partido sin tanto sufrimiento.

"Espero que Argentina termine ganando y que no nos deje sufriendo como los demás partidos", sostuvo.

Su mamá contó que decidieron compartir la experiencia juntos.

"Es la primera vez que venimos porque quiere vivir otra experiencia", relató.

Al momento de elegir a su futbolista preferido, el niño no dejó lugar para las dudas.

"Messi, Messi, Messi", respondió.

Cábalas, nervios y confianza

Los nervios también se hicieron sentir en la previa. Un grupo de jóvenes llegó con gorros y accesorios especialmente preparados para alentar, aunque prefirieron evitar cualquier pronóstico.

"Prefiero no hablar porque me da cosa mufarla", reconoció una de ellas.

Eso sí, al momento de hablar de jugadores favoritos, sí hubo coincidencias.

"Me gusta mucho el Cuti Romero", aseguró una de las hinchas, mientras otra volvió a elegir a Leandro Paredes.

El recuerdo de México 1986

Entre quienes esperaban el comienzo del partido también hubo lugar para los recuerdos. Un hombre que vivió el histórico Mundial de 1986 confió en que la Selección volvería a imponerse frente a Inglaterra.

"Hoy es un gran partido, se van a lucir los delanteros y seguro ganamos por lo menos dos goles de diferencia", afirmó.

Además, destacó el significado especial que tiene este enfrentamiento para quienes vivieron aquellos años.

"Va a ser de mucho motivo, aunque dijo el técnico que esto es fútbol. Pero los que conocimos esa otra época sabemos lo que significa", expresó.

También se animó a anticipar el marcador.

"Creo que va a ser 2 a 0 o 3 a 1. Tienen delanteros muy altos y están bien físicamente, pero tenemos lo nuestro también", señaló.

Una pasión que reúne generaciones

Consultado sobre la eterna comparación entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi, el hincha eligió al actual capitán, aunque destacó la importancia de ambos.

La Fan Zone de Paraná vive la previa mundialista

"Maradona tenía lo suyo y actualmente Messi también es bastante bueno. Tal vez tengo una tendencia por Messi", sostuvo.

La Fan Zone de Paraná vivió con intensidad el entretiempo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Tras un primer tiempo muy disputado y sin grandes diferencias entre ambos equipos, los hinchas expresaron el nerviosismo propio de un partido decisivo, aunque sin perder la confianza en la Selección argentina.

Durante los primeros 45 minutos hubo pocas situaciones claras, aunque un potente remate de Enzo Fernández hizo reaccionar a los cientos de fanáticos que siguieron el encuentro frente a la pantalla gigante instalada en el centro de la ciudad.

Entre los presentes predominó la ansiedad, pero también la ilusión de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni encontrara los espacios necesarios para quedarse con el triunfo en el complemento.

"Muchos nervios"

Una de las jóvenes que siguió el partido en la Fan Zone contó que era la primera vez que vivía una experiencia de este tipo.

"Muy nervioso, la verdad. Muchos nervios", expresó.

Además, explicó por qué decidió cambiar la rutina para esta semifinal.

"Siempre lo veo con amigas, pero hoy vine porque me invitaron. Dije que podía ser una cábala venir a un lugar distinto. Además, estamos en semifinales y se siente mucha más emoción", comentó.

"Estamos acostumbrados a sufrir"

Otro de los hinchas resumió el sentimiento generalizado que se respiraba durante el entretiempo.

"Estamos acostumbrados a sufrir en Argentina. No queda otra", afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, analizó:

"La verdad que estuvieron bastante sólidos los dos equipos. Para mí está para cualquiera, pero lo más importante es que Leo disfrute", sostuvo.

Argentina - Inglaterra: testimonios durante el entretiempo en la Fan Zone de Paraná

También consideró que Inglaterra había tenido un mayor dominio de la pelota durante algunos pasajes del primer tiempo.

"Argentina está bastante tranquila, pero hay que ver cómo sale a jugar el segundo tiempo", señaló.

Y al recordar el potente remate de Enzo Fernández que estuvo cerca de abrir el marcador, reconoció:

"Hay que cuidarse del infarto", dijo.

Defensa para Juliano y fe en la Selección

El clima también dio lugar a opiniones futboleras. Un joven defendió con entusiasmo el rendimiento de Juliano Simeone y pidió respaldo para el futbolista.

"Que se laven bien la boca antes de hablar de Juliano. Es uno de los que más se está poniendo la camiseta", afirmó.

Luego agregó: "Vamos Argentina, loco. Esto es de nosotros", arengó.

El hincha también analizó las dificultades que presentaba el rival.

"Los ingleses ponen a los jugadores altos atrás y defienden muy bien. Está complicado el partido", opinó.

Las cábalas también jugaron su partido

Las cábalas volvieron a aparecer entre quienes siguieron el encuentro desde la Fan Zone.

Una joven contó que tiene un ritual muy particular cada vez que juega la Selección.

"No lo veo nunca en el mismo lugar. Siempre voy cambiando", reveló.

Mientras el balón rueda en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Fan Zone de Paraná vive cada jugada con intensidad. Los cánticos, las banderas y la ilusión de alcanzar una nueva final del mundo unen a cientos de entrerrianos que siguen el partido con un único objetivo: volver a celebrar un triunfo de la Selección Argentina.

El segundo gol argentino desató una explosión imposible de contener. El grito se escuchó en toda la Fan Zone.