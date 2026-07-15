Paranaenses en el Mundial: padre e hijo alientan a Argentina en el duelo ante Inglaterra

REDACCIÓN ELONCE
Paranaenses en el Mundial 2026 fue la historia que compartieron con Elonce Santiago Abdala y su padre Javier, quienes viajaron de manera improvisada hasta Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en la semifinal frente a Inglaterra y relataron la experiencia inolvidable.
Paranaenses en el Mundial 2026. Esa fue la aventura que protagonizaron Santiago Abdala y su padre Javier, ambos oriundos de Paraná, quienes lograron llegar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para alentar a la Selección Argentina en la esperada semifinal frente a Inglaterra.
En diálogo con Elonce, los hinchas entrerrianos contaron cómo fue la improvisada organización del viaje, el impresionante ambiente que encontraron en Estados Unidos y la emoción de estar presentes en uno de los partidos más trascendentales del certamen.
A poco menos de una hora para el inicio del encuentro, Santiago describió el escenario que lo rodeaba. La multitud de camisetas albicelestes transformó el estadio en una extensión de cualquier cancha argentina.
"Acá una locura. Les muestro un poco cómo está el estadio. La verdad, una locura impresionante. Fuimos al banderazo ayer y ahora en la cancha son todas celeste y blanca. Es increíble cómo copamos siempre, somos locales en todos lados", expresó mientras recorría con su teléfono las tribunas del imponente estadio de Atlanta.
La emoción no solamente pasaba por el partido. También por haber conseguido cumplir un sueño que, apenas unos días antes, parecía imposible de concretar. Padre e hijo llegaron con varias horas de anticipación para disfrutar cada instante de la previa, luego de participar del tradicional banderazo organizado por los simpatizantes argentinos.
"Llegamos a las puertas cuando abrieron. Primero fuimos al banderazo que había en una plaza y de ahí agarramos la caravana. Cerca de las dos y media ya estábamos acá y diez minutos después ya habíamos entrado al estadio", relató.
Un viaje improvisado que terminó en una experiencia inolvidable
Lo que más sorprendió de la historia de los Abdala fue la forma en que lograron llegar hasta Estados Unidos. Santiago reveló que la decisión de viajar se tomó prácticamente sobre la marcha y que, incluso, consiguieron los pasajes gracias a una casualidad ocurrida en el aeropuerto.
"Este es el primer partido que vemos de Argentina en este Mundial. Vinimos especialmente para este encuentro contra Inglaterra. Llegamos ayer. Antes de ayer ni siquiera sabíamos si íbamos a viajar", contó.
Luego explicó las dificultades que atravesaron para concretar el viaje. "Estábamos tratando de organizar todo, pero estaba todo muy caro y se nos hacía imposible. Terminamos yendo a Ezeiza a probar suerte para ver si conseguíamos algún vuelo. Justo dos personas se bajaron y quedaron dos lugares. Ahí enganchamos. Llegamos ayer a Atlanta a la mañana sin hotel, sin entradas, sin absolutamente nada y tuvimos que gestionar todo enseguida", recordó.
La historia refleja el sacrificio y la pasión que miles de hinchas argentinos realizaron durante el Mundial 2026 para acompañar al seleccionado de Lionel Scaloni en los Estados Unidos.
Entre periodistas, figuras del fútbol y una multitud argentina
Ya instalados dentro del Mercedes-Benz Stadium, Santiago y Javier comenzaron a recorrer los distintos sectores del estadio y se encontraron con una sorpresa inesperada: varias figuras históricas del fútbol argentino trabajaban como periodistas cubriendo la semifinal.
Uno de los encuentros más especiales fue con Martín Palermo, quien no dudó en acercarse para saludar a los hinchas. "Un capo Martín. Apenas entramos estaban todas las cabinas de los periodistas. Estaban Maxi Rodríguez, Maxi López, Palermo... Martín nos vio y quiso venir a saludarnos. Se sacó fotos con todo el mundo que le pidió, así que la verdad muy agradecido", destacó.
La presencia argentina era tan numerosa que, según describieron, daba la sensación de estar jugando nuevamente de local.
Sin embargo, les llamó la atención un detalle: todavía no habían encontrado otros entrerrianos. "Entrerrianos, la verdad que no nos cruzamos ninguno. Sí, vimos muchísimos porteños, muchos cordobeses y algunos mendocinos", comentó Santiago.
Un clásico con respeto entre argentinos e ingleses
Uno de los aspectos que más preocupaba antes del partido era el comportamiento de ambas parcialidades, teniendo en cuenta la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra.
No obstante, los paranaenses aseguraron que hasta ese momento todo transcurría con absoluta normalidad. "Ayer en el banderazo lo único que se agarraron un poquito fueron los argentinos, pero con Inglaterra todo muy respetuoso. Ellos cantan con nosotros, sacamos fotos y la verdad que no hubo ningún problema", relató.
Lejos de cualquier incidente, la previa se desarrolló en un clima de convivencia que sorprendió incluso a quienes esperaban mayores controles de seguridad o situaciones de tensión.
Mientras tanto, dentro del estadio crecía la expectativa por la salida de los equipos al campo de juego. "El corazón está a mil. Quiero que arranque ya. Estoy muy emocionado", confesó entre risas, reflejando el sentimiento que compartían miles de argentinos en las tribunas.
Un estadio que los sorprendió por su tecnología y comodidades
Más allá del espectáculo futbolístico, Santiago también se mostró sorprendido por las características del Mercedes-Benz Stadium, considerado uno de los escenarios deportivos más modernos del mundo. "El estadio es una locura. Es techado, tiene aire acondicionado, locales de comida y bebida por todos lados", describió.
Uno de los detalles que más llamó su atención fue el sistema de bebidas. "Comprás un vaso de Coca-Cola y lo podés recargar las veces que quieras durante toda la tarde. Nunca había visto algo así", explicó.
También comentó que, mientras afuera de la cancha el calor se hacía sentir, dentro del estadio el ambiente era totalmente confortable gracias al sistema de climatización.
Mientras aguardaban el inicio del encuentro, padre e hijo aprovecharon para comer una pizza y recorrer los distintos espacios del estadio antes del ingreso de los futbolistas para realizar los movimientos precompetitivos.
Un sueño compartido entre padre e hijo
La aventura tuvo además un fuerte componente familiar. Santiago viajó únicamente junto a su padre Javier, quien durante parte de la entrevista se había alejado para comprar comida antes del comienzo del partido.
Cuando llegó el momento de despedirse del móvil en vivo con Elonce, el joven no ocultó la emoción de estar nuevamente acompañando a la Selección Argentina en una Copa del Mundo.
"Muchas gracias por todo. A mi padre, que ahora no está porque fue a comprar, la verdad que es una emoción increíble estar acá alentando una vez más a la Selección, como lo hicimos en Rusia y como lo hicimos en Qatar. Un saludo a mi familia, a mis amigos y un beso muy grande a mi ciudad, Paraná", expresó.
El testimonio de Santiago y Javier Abdala resumió el sentimiento de miles de argentinos que cruzaron continentes para seguir al equipo nacional. Con esfuerzo, improvisación y mucha pasión, los dos paranaenses lograron convertir un viaje casi imposible en una experiencia inolvidable, justo en una semifinal mundialista frente a Inglaterra, un partido que ya formaba parte de la historia del fútbol argentino.