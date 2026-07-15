Pintaron un mural de Messi en Paraná: “Él representa un sacrificio, una buena persona y fe para toda la gente”

REDACCIÓN ELONCE
Un mural de Messi comenzó a tomar forma en una pared de calle Selva de Montiel, en Paraná. Su autor, Facundo, contó a Elonce que la iniciativa buscó aportar a la fiebre mundialista y transmitir esperanza, fe y buena energía a los hinchas argentinos.
La mural de Messi comenzó a convertirse en uno de los símbolos de la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. En una pared ubicada sobre calle Selva de Montiel, en Paraná, el artista Facundo dio vida a una imagen del capitán de la Selección con la intención de acompañar el fervor futbolero y regalar un mensaje de optimismo a los vecinos.
Mientras avanzaba con los últimos detalles de la obra, el joven explicó a Elonce que el trabajo continuaría hasta poco antes del inicio del partido. “Vamos a pintar un rato más, hasta una hora antes del partido. Lo que motivó fue aportar algo a las personas, aportar a la fiebre mundialista, a la gente y la necesidad de que volvamos a ganar”, expresó.
El mural rápidamente llamó la atención de quienes transitaban por la zona y se convirtió en un punto de encuentro para quienes se detenían a observar el retrato del capitán argentino, fotografiarlo y alentar al seleccionado en la antesala de un encuentro decisivo.
Un gesto de agradecimiento a los vecinos
Facundo contó que la elección del lugar no fue casual. Explicó que desde hace poco tiempo desarrolla distintos trabajos artísticos en ese sector de la ciudad y quiso retribuir el cariño recibido por los vecinos con una obra dedicada al máximo ídolo del fútbol argentino.
“Vine acá (a la zona) hace poco e hice muchos locales. La gente me brindó la mejor onda y conseguí esta pared: dije que mejor lugar para hacerlo que devolver algo a las personas que me brindaron su mejor onda”, relató.
El artista también comentó que el arte forma parte de su vida desde hace muchos años. Además de estudiar diseño gráfico y otras carreras vinculadas a la creatividad, aseguró que su experiencia lo llevó a recorrer distintos puntos del país.
“Vivió pintando por todo el país”, resumió al referirse a su trayectoria, que hoy encuentra una nueva expresión con esta obra dedicada al capitán de la Selección.
Messi como símbolo de esperanza
Más allá del aspecto artístico, Facundo sostuvo que el mural busca transmitir un mensaje positivo en un momento en el que millones de argentinos siguen con expectativa el camino del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.
“Es dar esperanza, fe y buena onda a la gente. Messi representa un sacrificio, una buena persona, fe para toda la gente y un buen espíritu”, afirmó al explicar el significado que quiso reflejar en la imagen.
Para concretar la obra utilizó materiales tradicionales como pintura látex, esmalte sintético y pinceles, combinando distintas técnicas para lograr el retrato del capitán argentino.
También dio a conocer el costo aproximado de un trabajo de estas características. Según indicó, realizar un mural como el que comenzó a pintar en calle Selva de Montiel demanda una inversión cercana a 500 mil pesos entre materiales y mano de obra.
El artista agradeció especialmente la colaboración de vecinos y allegados, quienes lo ayudaron con la compra de la pintura necesaria para concretar el proyecto. De esta manera, el mural no solo representa el talento de su autor, sino también el acompañamiento de una comunidad que decidió sumarse a la pasión mundialista a través del arte.