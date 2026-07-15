La FIFA venderá fragmentos del césped de la final del Mundial: cuánto costarán

El organismo pondrá a la venta piezas del campo de juego utilizado en la final del Mundial 2026. Los artículos estarán encapsulados en acrílico, contarán con certificado de autenticidad y solo podrán adquirirse a través del sitio oficial de la FIFA.
La FIFA venderá fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 como parte de una colección oficial de recuerdos del torneo. El organismo anunció que, una vez disputado el partido decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pondrá a disposición de los fanáticos porciones del campo de juego encapsuladas y certificadas.
Cada pieza del césped será comercializada exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA y estará destinada a coleccionistas y aficionados que deseen conservar un recuerdo físico del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.
El precio inicial será de 450 dólares, aunque el valor podrá ascender hasta 3.000 dólares, dependiendo del tamaño del fragmento y de la ubicación que haya ocupado dentro del terreno de juego.
Cómo serán los fragmentos del césped
Cada trozo de pasto será presentado dentro de un cubo de acrílico especialmente diseñado para su conservación. El estuche incluirá los logotipos oficiales de la FIFA y del Mundial 2026, además de información sobre la final, la fecha de disputa y el estadio donde se jugará el encuentro.
Como garantía de autenticidad, el paquete incorporará una memoria USB con un video que certificará el origen del césped y mostrará que el fragmento perteneció efectivamente al campo utilizado durante la final.
La FIFA informó además que los envíos estarán limitados únicamente a direcciones de Estados Unidos y Europa, por lo que los compradores residentes en Argentina no podrán recibir el producto de forma directa.
Un antecedente reciente
No será la primera vez que el organismo impulse una iniciativa de estas características. Tras la final del Mundial de Clubes 2025, también disputada en el MetLife Stadium, la FIFA comercializó fragmentos del césped bajo el mismo formato, encapsulados en acrílicos y acompañados por certificados de autenticidad.
La propuesta tuvo buena aceptación entre los coleccionistas, motivo por el cual el organismo decidió repetir la experiencia con el partido más importante del Mundial 2026.
Otros recuerdos oficiales del Mundial
Además de los fragmentos del césped, la FIFA presentó una amplia línea de productos oficiales vinculados con la Copa del Mundo.
Entre ellos se destacan réplicas de las entradas de los partidos por 19 dólares, miniaturas del trofeo, valijas personalizadas, discos de vinilo con la música oficial del torneo y la posibilidad de que el nombre del comprador aparezca en la pantalla gigante del estadio por 79 dólares.
Este último servicio estará disponible únicamente durante los entretiempos o las pausas del encuentro y no garantiza que el mensaje sea captado por las cámaras de televisión.