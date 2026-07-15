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Scaloni sobre el partido con Inglaterra: “Intentaremos hacernos dueños de la pelota”

El entrenador de la Selección argentina dijo además que “es extraño” que ambas selecciones se enfrenten en una semifinal y no en una final. “Es un rival difícil, histórico, es un gran rival”, remarcó.

15 de Julio de 2026
Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido ante Inglaterra.
Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido ante Inglaterra. Foto: (AFA).

El entrenador de la Selección argentina dijo además que “es extraño” que ambas selecciones se enfrenten en una semifinal y no en una final. “Es un rival difícil, histórico, es un gran rival”, remarcó.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró este miércoles que el equipo nacional intentará hacerse “dueño de la pelota” y halagó al técnico Thomas Tuchel, al que se enfrentará en el encuentro.

“Nosotros intentaremos hacernos dueños de la pelota. La idea es agarrar la pelota que es como nos defendemos. Nosotros sufrimos cuando no tenemos la pelota, por eso buscaremos tenerla y lejos de nuestro arco”, expresó.

 

En diálogo con Telefe, manifestó además: “Argentina e Inglaterra son dos selecciones que llegan generalmente a una instancia de final y es extraño que sea en semifinales”.

“Me encanta su entrenador, le tengo aprecio, me gusta su manera de ser y de jugar, le dio su impronta a la selección”, aseveró Scaloni y señaló que el equipo inglés: “Es un rival difícil, histórico, es un gran rival”.

 

Al ser consultado por el encuentro entre ambas selecciones en el Mundial de México de 1986, dijo: “Fue el partido más importante en la historia de los Mundiales. Lo más importante es que quedó grabado en nuestros corazones”.

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