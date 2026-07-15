Respaldaron la prohibición de la FIFA: "No están permitidas las banderas que tengan el mapita de Malvinas"

El Gobierno nacional respaldó la decisión de la FIFA de prohibir el ingreso de banderas, remeras, camisetas y otros elementos con referencias a las Islas Malvinas durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la medida fue comunicada por la entidad organizadora y respondió a un operativo preventivo para un partido considerado de "alto riesgo".

La funcionaria explicó que en los accesos al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se aplicarán controles estrictos sobre los objetos que porten los espectadores.

"No se puede entrar ni con botellas ni con algún elemento, remera, camiseta, bandera, lo que fuera que tenga mensaje político o de provocación religiosa o racial", afirmó Monteoliva.

Restricciones para evitar incidentes

Consultada sobre la posibilidad de que los hinchas expresen su postura mediante cánticos, la ministra reconoció que ese aspecto será más difícil de controlar.

"Ahí va a ser medio difícil taparle la boca a la hinchada", manifestó.

Respecto de la polémica generada por la restricción vinculada a las Islas Malvinas y su posible impacto sobre la libertad de expresión, Monteoliva señaló que la disposición no menciona de manera explícita esa temática, aunque remarcó que la FIFA difundió un reporte con los elementos permitidos y prohibidos.

"La mención a las Islas Malvinas no está explícita. Se conoció un reporte de la FIFA sobre las diferentes banderas y de manera muy clara se mostraron banderas permitidas y no permitidas. Las de Argentina, de los cuadros, de las provincias sí. Y no permitidas, banderas que hagan alusión a hechos violentos o que tengan el mapita de Malvinas como contenido político", indicó.

"Es una medida para ambos países"

La ministra también fue consultada sobre la posibilidad de que la Argentina hubiera presentado un reclamo ante la FIFA por la decisión.

"No están permitidas las banderas que tengan el mapita de Malvinas" Alejandra Monteoliva sostuvo que la medida preventiva de la FIFA para el partido entre Argentina e Inglaterra "es para ambos lados" y aseguró que "la mención a las Islas no está explícita". pic.twitter.com/v0pxXLIMOU — Corta (@somoscorta) July 15, 2026

, respondió.

La disposición fue adoptada en el marco del operativo de seguridad previsto para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. La organización del encuentro quedó a cargo de la FIFA en coordinación con el FBI y las delegaciones de seguridad de ambos países, que trabajaron desde el Centro Internacional de Cooperación Policial.

El protocolo especial estableció que, además de las restricciones habituales para el ingreso al estadio, no podrán exhibirse banderas, carteles, camisetas u otros elementos que contengan mensajes considerados políticos, entre ellos aquellos vinculados a las Islas Malvinas. La decisión generó repercusiones en la previa de uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo 2026.