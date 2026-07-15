Dos camiones chocaron sus laterales en la Ruta Provincial 6 y uno terminó en la banquina

REDACCIÓN ELONCE
Choque entre dos camiones en Ruta Provincial 6 ocurrió durante la mañana en el departamento Rosario del Tala. No hubo personas lesionadas, aunque el tránsito permaneció asistido hasta retirar los vehículos.
Choque entre dos camiones en Ruta Provincial 6 se registró este martes a las 7.10, a la altura del kilómetro 148, en el departamento Rosario del Tala. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque uno de los vehículos quedó atravesado sobre la calzada y obligó a asistir la circulación vehicular.
Uno de los rodados involucrados fue un camión Volvo 460 con semirremolque, conducido por un ciudadano brasileño domiciliado en Río Grande do Sul, que transportaba una carga de perfumes desde Brasil con destino a Chile.
El otro vehículo fue un camión Iveco con acoplado perteneciente a una empresa de La Paz. Era conducido por un hombre domiciliado en esa ciudad y trasladaba una carga de papas desde Balcarce con destino a La Paz y Concordia.
Cómo ocurrió el siniestro
De acuerdo con las primeras actuaciones, por causas que son materia de investigación ambos camiones se rozaron lateralmente. Como consecuencia del impacto, el Volvo terminó sobre la banquina, mientras que el Iveco cruzó de carril y su acoplado quedó obstruyendo la mano de circulación de sur a norte.
El tránsito fue asistido hasta que las unidades pudieron ser removidas. En el operativo trabajó personal del Puesto de Control Vial Tala, junto con efectivos de las comisarías de Durazno y Maciá.