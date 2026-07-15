La Semana del Patrimonio invitó a redescubrir Paraná desde el Bus Turístico

Vecinos y visitantes participaron en la recorrida para conocer el patrimonio histórico y contemporáneo de la capital entrerriana. La agenda organizada por la Municipalidad continúa hasta el sábado.
Más de 50 personas participaron este martes en el segundo recorrido de la Semana del Patrimonio, una propuesta que invitó a redescubrir Paraná desde el Paraná Bus Turístico. Bajo el lema "Paraná y el río: una ciudad construida entre arroyos, puertos y memorias", el circuito permitió conocer sitios emblemáticos vinculados al desarrollo histórico y urbano de la ciudad.
La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por la Municipalidad en el marco de los 200 años de la declaración de Paraná como ciudad y continuará hasta el sábado con nuevos recorridos guiados por distintos espacios patrimoniales.
"Realizamos el segundo recorrido de la Semana del Patrimonio, enfocado en las infraestructuras relacionadas con el río y los arroyos para reconstruir la idea de ciudad moderna", explicó la directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem.
El recorrido incluyó la Vieja Usina, el Puerto, la Costanera, la Subida de Los Vascos, el Monumento al General Urquiza, la avenida Alameda de la Federación y el entorno de la Casa de Gobierno.
"La convocatoria superó las expectativas y la gente sigue interesada en conocer el patrimonio local", destacó Melhem. Además, recordó que la programación continuará con un recorrido por la Plaza Patrono San Miguel Arcángel, otro por Villa Almendral y Thompson, y culminará el sábado con una jornada especial en el barrio San Martín.
Programa
Miércoles 15
14 a 15 horas – Recorrido mediado por Plaza Patrono San Miguel Arcángel.
El legado de la Asamblea del Año XIII.
Punto de encuentro: fuente central de la plaza.
Jueves 16
Circuito libre.
Viernes 17
15 a 16 horas – Recorrido mediado por Villa Almendral y Thompson.
La ciudad y el conocimiento: la escena científica paranaense en la segunda mitad del siglo XIX.
Punto de encuentro: Av. Francisco Ramírez y Antonio Crespo.
Sábado 18
11 a 15.30 horas – Recorrido mediado por barrio San Martín. Feria, food trucks y números artísticos.
Vivienda, comunidad y justicia social en el Año del Libertador.
Punto de encuentro: Boulogne Sur Mer y Alejandro Aguado.