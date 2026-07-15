Media sanción en Senado a la reforma jubilatoria: Vergara y Berthet expusieron sus posturas

La reforma previsional en Entre Ríos obtuvo este miércoles media sanción en el Senado provincial y, tras la votación que terminó 10 a 7, comenzaron las repercusiones entre los legisladores. Mientras el oficialismo destacó que la norma permitirá avanzar hacia un sistema previsional sostenible, desde el bloque justicialista insistieron en que el proyecto aprobado afecta derechos de trabajadores y jubilados y defendieron la propuesta alternativa presentada por la oposición.

Cabe recordar que mientras el debate se desarrollaba en el recinto, cientos de trabajadores, jubilados y representantes gremiales nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se manifestaron frente a Casa de Gobierno para rechazar la iniciativa.

El oficialismo defendió la media sanción

Al finalizar la sesión, el senador oficialista Gustavo Vergara aseguró a Elonce que la aprobación representa un paso fundamental para sanear las cuentas de la Caja de Jubilaciones.

Vergara sostuvo que el proyecto responde a una necesidad histórica del sistema previsional provincial. "Hoy hemos logrado darle media sanción a un proyecto de reforma largamente esperado. Creemos que hemos tomado la decisión adecuada y el sistema con esto va a poder empezar a revertir su situación financiera y, sobre todo, pensar en que va a ser sostenible en el tiempo", afirmó.

Senado dio media sanción al proyecto de reforma jubilatoria (foto Elonce)

"Fue un debate muy respetuoso. Hubo dos posturas muy claras", resumió el legislador al explicar que, durante el tratamiento en comisiones, existieron dos posiciones claramente diferenciadas: la del oficialismo, que planteó modificar el sistema vigente, y la del bloque justicialista, que propuso una reforma integral diferente.

Vergara recordó además que la ley provincial de jubilaciones ya había requerido una emergencia apenas dos años después de su sanción, lo que, según consideró, demuestra la necesidad de actualizar el sistema previsional entrerriano. "No queríamos que esta ley vuelva a atravesar situaciones similares. Esto debe entenderse como un proceso dinámico que requerirá monitoreo permanente y eventuales ajustes en el futuro", explicó.

Los principales fundamentos

El senador remarcó que el objetivo central de la iniciativa consiste en garantizar el financiamiento de la Caja de Jubilaciones en el mediano y largo plazo. "Buscamos sostener el financiamiento y la sostenibilidad de la Caja", señaló.

Asimismo, aclaró que los actuales jubilados conservarán sus derechos previsionales y destacó que continuará vigente un sistema de movilidad, aunque vinculado al resultado de la paritaria del gremio mayoritario de la provincia.

También defendió las modificaciones vinculadas a las edades jubilatorias. "Se ajustan algunas cuestiones de edad que son lógicas y que existen desde hace tiempo en el sistema previsional nacional, como los 65 años para los varones y los 60 para las mujeres. Son criterios que también aplican otras provincias como Santa Fe y Córdoba", expresó.

“Estamos tomando medidas que son razonables, teniendo en cuenta también la esperanza de vida que todos tenemos”, resumió.

Protesta de jubilados frente a Casa de Gobierno (foto Elonce)

Consultado sobre el tratamiento que tendrá la iniciativa en la Cámara de Diputados, Vergara consideró que los legisladores ya conocen en profundidad el contenido del proyecto. "Los diputados de nuestro bloque participaron prácticamente de todas las reuniones de comisión y conocen las modificaciones que se fueron incorporando. Los tiempos legislativos dependerán de la dinámica propia de esa Cámara", indicó.

El PJ reiteró sus críticas: "El ajuste recae sobre trabajadores y jubilados"

Por su parte, el senador justicialista Marcelo Berthet lamentó el resultado de la votación y cuestionó el acompañamiento de una integrante de su bancada al proyecto oficialista. "La verdad era algo que preveíamos. El oficialismo tenía los votos y finalmente una integrante de nuestro bloque acompañó el proyecto del Gobierno", expresó.

No obstante, sostuvo que el bloque peronista actuó con responsabilidad durante todo el debate. "Desde el primer día entendimos que la situación de la Caja requería una solución, pero no compartíamos la forma en que el Gobierno pretendía resolverla", afirmó.

Berthet aseguró que la principal diferencia con el oficialismo radicó en quién debía asumir el costo del equilibrio financiero. "No compartíamos que el mayor ajuste recayera sobre los trabajadores y los jubilados", sostuvo.

En ese sentido, destacó el proyecto alternativo elaborado por los senadores Juan Pablo Cosso y Víctor Sanzberro, junto a sus equipos técnicos. "Creemos que era una propuesta mucho más superadora porque no toca ningún derecho adquirido y busca nuevas fuentes de financiamiento", señaló.

El legislador también propuso avanzar en una futura ley de empleo público que permita ampliar la base de aportantes al sistema previsional. "Hoy existen numerosos contratos y modalidades laborales cuyos aportes terminan tributando al sistema nacional. Había otros instrumentos para fortalecer la Caja sin afectar a trabajadores y jubilados", explicó.

Respecto del próximo tratamiento legislativo, Berthet estimó que el oficialismo también reuniría los votos necesarios en la Cámara de Diputados. "Ojalá los diputados tengan la misma posibilidad de debatir que tuvimos nosotros. Hubo muchas instituciones y gremios que pudieron expresarse durante este proceso", manifestó.

Sin embargo, reconoció que el escenario político parece favorable al Gobierno. "A los votos los tienen, así que este proyecto va a terminar siendo ley",

Media sanción en Senado a la reforma jubilatoria: Vergara y Berthet expusieron sus posturas

concluyó.