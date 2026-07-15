La Multisectorial calificó como "estafa y saqueo" a la media sanción de la reforma previsional

La reforma previsional en Entre Ríos obtuvo este miércoles media sanción en el Senado provincial, luego de una sesión especial que se desarrolló bajo una fuerte expectativa política y en medio de una protesta de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones frente a Casa de Gobierno.

Mientras los senadores debatían el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, trabajadores estatales, jubilados y representantes gremiales siguieron el tratamiento desde el exterior del edificio, donde escucharon la sesión mediante parlantes y manifestaron su rechazo con bombos y cánticos.

Una vez confirmada la aprobación de la iniciativa, los referentes sindicales cuestionaron duramente el resultado de la votación y adelantaron que la discusión continuará en la Cámara de Diputados.

Jubilados hablaron de una "estafa"

Tras conocerse la media sanción, la vocal por la Federación de Jubilados en la Caja, Claudia Vallori, manifestó su profunda disconformidad con la decisión de los senadores. "La verdad es que nos han estafado. Es una reforma que no era necesaria en este contexto", sostuvo.

También lamentó el momento elegido para el tratamiento de la iniciativa. "Hoy es un día gris. Hicimos todo lo que pudimos y nos quedará como esperanza que la Cámara de Diputados tome decisiones distintas", expresó.

La dirigente aseguró que la movilización de la Multisectorial buscó representar el rechazo de distintos sectores de la sociedad. "Jubilados, trabajadores activos y vecinos estamos diciéndoles que el pueblo entrerriano no quería esto y no lo necesita", afirmó.

ATE apuntó contra los votos favorables

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó especialmente a los legisladores que acompañaron la iniciativa y permitieron alcanzar la mayoría necesaria. "Ya están los que votaron y el argumento de dos senadoras de la oposición porque acompañan el proyecto de ajuste a los trabajadores tiene nombre y apellido. Domínguez y Miranda son las que le dieron los votos positivos a Frigerio para que siga ajustando", declaró.

Asimismo, confirmó que los gremios buscarán revertir el resultado durante el próximo debate parlamentario. "Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a hablar con todos los diputados para que no acompañen esta media sanción que acaban de dar en el Senado", anticipó.

APS denunció un "saqueo"

Por su parte, la referente de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, (APS), Alejandra Levrand, sostuvo que la reforma perjudicará a trabajadores activos y jubilados. "Es el saqueo más grande que vamos a tener los trabajadores entrerrianos. Nos llevan a la cruel pobreza", afirmó.

La dirigente cuestionó distintos aspectos del proyecto de reforma previsional. "Van a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Van a aumentar las edades, los años de aporte y le dan facultades extraordinarias al Gobierno de turno. Es un gobierno que vino a empobrecernos, pero acá estamos resistiendo", expresó.

AGMER cuestionó el proyecto

Antes de la votación, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, sostuvo que, si bien el proyecto sufrió modificaciones respecto de la versión original presentada en mayo, los cambios no resolvieron los cuestionamientos de fondo realizados por los gremios.

"Lejos estamos de coincidir con el proyecto del Gobierno. Si bien no es el mismo proyecto desde su inicio, hay muchas modificaciones, igual no justifica ni resuelve la cuestión del déficit que tanto hizo hincapié el Gobierno provincial", afirmó a Elonce.

El dirigente también criticó la postura de algunos legisladores. "Ya escuchamos el posicionamiento de la senadora Gladys Domínguez, que no coincide con su bloque. Lo consideramos lamentable porque no responde a sus convicciones partidarias", expresó.

Además, anticipó que la estrategia sindical continuará durante el tratamiento legislativo restante. "Veremos después cómo encaramos desde la Multisectorial el proceso en Diputados", indicó.

Gremios calificaron como una "estafa" la media sanción a la reforma previsional

La discusión continuará en Diputados

Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde los referentes de la Multisectorial en Defensa de la Caja ya anticiparon que intensificarán las gestiones para intentar frenar su sanción definitiva.

Mientras tanto, la protesta frente a Casa de Gobierno continuó durante varios minutos más, bajo un importante operativo policial dispuesto para resguardar el edificio y garantizar el normal desarrollo de la manifestación.