Reforma previsional: para la senadora Domínguez es una "oportunidad histórica"

REDACCIÓN ELONCE
En la previa de la sesión del Senado, la legisladora sostuvo que el proyecto debía debatirse y destacó los cambios incorporados a partir de sus planteos. La oposición mantenía la expectativa sobre el sentido de su voto, mientras gremios y organizaciones protestaban contra la iniciativa.
La reforma previsional en Entre Ríos llegó este miércoles al recinto del Senado provincial en una sesión clave para el futuro del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. En la previa del debate, la senadora Gladys Domínguez, cuyo voto era seguido con atención por oficialismo y oposición, consideró que la iniciativa representaba "una oportunidad histórica" para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Domínguez reconoció a Elonce que el tratamiento despertó una fuerte expectativa en distintos sectores de la sociedad. "Es una ley muy sensible, hay mucha expectativa, hay mucha gente esperando esta decisión, cómo termina el dictamen y si se aprueba o no", expresó la legisladora de Feliciano por el espacio Peronismo Federal.
La senadora sostuvo que la discusión sobre el sistema previsional debió haberse dado tiempo atrás y afirmó que el problema no surgió recientemente. "Es una ley muy importante, una ley que se tuvo que haber tratado hace rato. Esta ley no se envejeció de la noche a la mañana. Creo que tenemos que hacernos responsables y estar a la altura de las circunstancias", manifestó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo debe ser asegurar la sustentabilidad del sistema previsional para las actuales y futuras generaciones. "Lo peor que puede haber en este momento es no hacer nada. Es una oportunidad histórica que tenemos realmente de que esta Caja sea sustentable para todos los entrerrianos".
Los cambios que propuso
Domínguez explicó que durante el tratamiento en comisión impulsó distintas modificaciones que finalmente fueron incorporadas al dictamen. Entre ellas mencionó la creación de una comisión técnica de seguimiento de la ley previsional para controlar la evolución del sistema y brindar mayor tranquilidad a jubilados y trabajadores activos.
También detalló otros cambios aceptados durante la negociación legislativa. "Pedí que en vez de 20 años sean 15 años; también el tema de la mujer, que sea a los 60 años y el hombre a los 65. Se tomó el tema de los aportes de los municipios, el 3% para los que tienen más déficit y el 1,5% para los que tienen menos. También sacar los 68 años".
Cabe aclarar que el proyecto establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.
En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente.
Sin adelantar el voto
Consultada sobre cuál sería su posición al momento de la votación, la senadora evitó anticipar públicamente el sentido de su voto. "Lo vamos a ver por respeto a la Cámara y al resto de los colegas. Estamos a minutos de comenzar la sesión".
No obstante, destacó el trabajo realizado durante el debate parlamentario y la apertura para incorporar propuestas. "Siempre hubo una apertura, comunicación y mucho respeto. Yo estaba dispuesta a consolidar acuerdos y a poner cosas en común para que sea lo mejor para todos los entrerrianos".
"No por ser oposición todo tiene que ser no"
La legisladora sostuvo que hubiera preferido que el proyecto llegara al recinto con un único dictamen consensuado, aunque reconoció que no fue posible. "Lo mejor que nos podía pasar era que salga un solo dictamen, pero no se dio".
Finalmente, remarcó que el rol de la oposición debe ser aportar soluciones y no rechazar automáticamente cada iniciativa. "Me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no por ser oposición todo tiene que ser no. El problema existe y nadie lo niega. En esa línea tenemos que proponer mejorar este sistema previsional".
Protesta la Multisectorial en Defensa de la Caja
Mientras tanto, la sesión del Senado se desarrollaba bajo una fuerte expectativa política y con una nueva movilización de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, que reiteró su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno provincial.