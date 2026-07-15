Invertirán 41 millones para reparar una escuela rural del departamento Uruguay

El Gobierno de Entre Ríos abrió las ofertas para ejecutar trabajos de refacción en una escuela rural ubicada en Distrito Molino, departamento Uruguay. La intervención se realizará en la Escuela Nº 102 Paula Albarracín de Sarmiento y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 41 millones de pesos.

El establecimiento se encuentra a la altura del kilómetro 134 de la autovía 14 y actualmente presenta distintos problemas edilicios. Entre ellos aparecen cielorrasos deteriorados por filtraciones, daños ocasionados por tormentas recientes, instalaciones eléctricas afectadas, fisuras y canaletas oxidadas.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 60 días corridos y buscará mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionamiento del edificio, donde asisten 38 estudiantes de los niveles inicial y primario.

Dos empresas presentaron sus propuestas

El acto de apertura se realizó en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Durante el procedimiento se presentaron las firmas Sittner Gustavo Leonardo y Constructora Cardenal S.A.S.

Las propuestas técnicas y económicas ingresaron ahora en la etapa de evaluación de la comisión de adjudicación. Una vez concluido ese proceso, se definirá qué empresa quedará a cargo de las tareas previstas.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que “estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida de obras que se lleva adelante en el territorio entrerriano para dar respuesta a problemáticas edilicias concretas”.

Qué trabajos se realizarán en la escuela

La intervención abarcará una superficie total de 84 metros cuadrados. Entre las principales tareas se encuentra el reemplazo de los cielorrasos dañados por placas de PVC y la renovación de pisos y contrapisos deteriorados.

También se repararán fisuras en la mampostería, se cambiarán canaletas de desagüe y se efectuarán mejoras integrales en la red eléctrica interna de la escuela rural.

Además, está prevista la construcción de una nueva casilla de resguardo para el clorinador y el tablero de las bombas de agua. Esa obra permitirá proteger los equipos y mejorar el mantenimiento del sistema de suministro.

Cómo está conformado el establecimiento

La institución dispone de tres aulas de nivel primario, un aula de nivel inicial, cocina-comedor, biblioteca, sanitarios y espacios administrativos y de servicio.

Los trabajos buscan recuperar los sectores afectados y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas. La intervención forma parte del plan provincial de infraestructura educativa destinado a establecimientos ubicados en zonas rurales.