Invertirán $33 millones para mejoras edilicias en escuela Evaristo Carriego de Paraná

El Gobierno de Entre Ríos, realizará obras de reparación de cubiertas y la puesta en valor del patio interno del establecimiento educativo N°18 Evaristo Carriego. La intervención beneficiará a 492 estudiantes y cuenta con un presupuesto oficial superior a los 33 millones de pesos.
El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de intervenciones edilicias en la Escuela N°18 Evaristo Carriego de la capital provincial. La obra se enmarca en la planificación de infraestructura escolar y permitirá mejorar las condiciones edilicias del establecimiento al que asisten estudiantes de nivel inicial y primario.
Los trabajos tienen como objetivo solucionar problemas de filtraciones y deterioro que afectan distintos sectores del edificio. La intervención comprende la reparación de cubiertas de chapa y losa, el acondicionamiento y recambio de claraboyas, la renovación de canaletas y desagües pluviales, además de la reconstrucción del piso del patio interno. Estas mejoras permitirán optimizar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad para toda la comunidad educativa.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de 33 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. El proyecto abarca una superficie de 290 metros cuadrados e incluye, además, la sustitución de cenefas y clavadores, el recambio de vidrios y la ejecución de un nuevo sistema de desagüe pluvial con descarga sobre avenida Ramírez. Durante el acto de apertura de sobres se presentaron tres empresas oferentes: Brunengo Miguel José, Domínguez Pablo Horacio y Gómez Cesar Oscar.
En ese marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que estas intervenciones "permiten brindar respuestas concretas a las necesidades edilicias de los establecimientos educativos, haciendo posibles espacios más seguros, funcionales y adecuados para estudiantes, docentes y personal escolar". Asimismo, remarcó que se sostiene una planificación de obras para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio entrerriano.
Del acto participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la supervisora de Nivel Primario zona E, Profesora Griselda Esquivel y la directora de la Escuela, Profesora Analía Ledesma.